大S流感猝逝！「杉菜爸」董至成心痛曝最後對話　哽咽：這麼好的女孩

記者孟育民／台北報導

48歲女星徐熙媛（大S）春節到日本家族旅遊，卻因染上流感併發肺炎不幸驟逝，據悉，她在出發當天就已經有感冒及哮喘症狀，但為了不掃興還是照常出發，到日本第3天就被送急診，第5天一早就在東京醫院病逝，臨終前一家人都陪在她身邊。突如其來的消息令外界悲痛不已，昔演出《流星花園》杉菜爸爸的董智成飾今（3日）出席活動，談到此事數度哽咽，透露過年前才和大S傳訊息，「我很難過很難過，心都很絞痛，這麼好的一個女孩子，但老天爺只給她48年。」

▲董至成、楊潔玫出席節目《戲戲品味》記者會，節目主持人是關韶文、徐凱希。（圖／記者周宸亘攝）



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董至成每年過節都會收到大S的訊息，雙方雖然許久未見，但仍有保持聯繫，他公開兩人在上月24日傳的訊息，只見大S祝賀「祝福董哥新年大吉、萬事順遂、好運連連 」。他坦言原本以為是假新聞，沒想到一早接到記者電話才得知噩耗，坦言心情沈重，誇讚和大S合作，對方相當敬業、認真，講到一半數度停頓，足見打擊之深。

▲董至成對於大S離世相當難過。（圖／記者周宸亘攝）



董至成感嘆人生無常，明天跟意外哪個先來，事情已發生多言也無用，「我只希望她一路好走，再也沒有病痛，再也沒有這些流言、緋聞、不當的言論，會傷害到她、她的家庭，一切到此為止。」更表示等大S的骨灰回台灣後，會親自去哀悼。