再見了杉菜！大S猝逝網不捨　《流星花園》2女神不到50歲香消玉殞

記者陳芊秀／綜合報導

女星大S徐熙媛因流感併發肺炎猝逝，享年48歲。她因主演《流星花園》爆紅全亞洲，家屬證實離世噩耗後，除了兩岸三地華人圈，包括日本、南韓，泰國等地都有粉絲哀悼，而該劇轟動至今24年，劇中兩位女星離世，讓觀眾惋惜不已。

▲《流星花園》24年，兩女神離世令觀眾遺憾惋惜。（圖／翻攝自YouTube、網路）

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徐華鳳在《流星花園》飾演道明莊，原作日漫名叫道明寺椿，故事中是男主角道明寺的姊姊，人設強勢霸氣，從校園風雲人物到企業婚姻，並且助攻男女主角的愛情。而她以性感形象走紅，加上《流星花園》角色受歡迎，然而2008年檢查出罹患胃癌三期，緊急進行全胃切除手術，不僅堅強對抗病魔，術後時常出席公益活動鼓勵病友，2011年12月1日癌細胞擴散轉移，12月6日因器官衰竭病逝台中榮總，享年42歲。

▲徐華鳳堅強抗癌，42歲離世。（圖／翻攝自網路）

大S徐熙媛飾演「杉菜」，是《流星花園》中最重要的靈魂人物，其長髮外型，加上對感情敢愛敢恨的性格，十分符合杉菜一角。她演出的台版《流星花園》在2001年播出後造成轟動，從此開啟台灣偶像劇、漫改劇熱潮，日本、南韓、泰國相繼翻拍真人版劇集。她的5段情史轟動，更經歷兩段婚姻，與前夫汪小菲結婚11年，4度懷孕2次流產，育有一對兒女，離婚後與舊愛具俊曄復合再婚，轟動南韓娛樂圈，然而就在結婚滿3周年前夕，與家人在日本旅遊時因流感併發肺炎病逝。

▲大S流感併發肺炎猝逝，網淚喊「再見了杉菜」。（圖／翻攝自YouTube、IG）

陸網熱搜關鍵字「再見了杉菜」，湧入眾多網友留言告別心中喜愛的女星。眾人留言「我看的第一部偶像劇的女主角」、「美了一輩子，都沒經歷老去」、「永遠的杉菜」、「再見杉菜」、「再見了杉菜」，日網也有留言「看過她演的《戰神》」、「小時候看過她演的《流星花園》」。