中居正廣伸狼爪當日內幕曝光！　資深藝人驚恐「還原現場」急切割

記者劉宛欣／綜合報導

知名主持人中居正廣與一名女員工的桃色糾紛，意外扯出富士電視台近日爆發震驚各界的「性朝貢」風波。根據《週刊文春》報導，該事件源於2023年6月，事件引起連鎖反應，除了中居正廣宣佈引退，富士電視台的高層也因此引咎辭職，多家企業撤回了對富士電視台的贊助，造成了巨大的公關危機。

▲中居正廣桃色糾紛引起超大的後續效應。（圖／翻攝自X）

根據日媒報導，隨著事件的發酵，知名主持人小園浩己也在近期對外透露了更多細節，他在2023年5月31日參加了中居正廣在自家舉辦的烤肉派對，回憶當天並沒有特別注意到有其他女性參與，中居當時表現得很自然，沒有任何異常行為。然而，事後週刊報導提到，X女在當晚與中居單獨相處時，遭遇了違背意願的性行為，讓他相當訝異。

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▲小園浩己還原當天情形。（圖／翻攝自X）

小園浩己強調，當天的聚會看起來就是一場普通的烤肉聚會，他並未覺得有任何不妥的地方，自己當時負責生火，並與在場的富士電視台同仁和其他嘉賓打招呼，但對受害女性沒有太多印象。他也表示自己曾多次在其他場合舉辦過類似的聚會，這次意外被捲入風波，讓他感到非常害怕，並開始反思未來是否應該更慎重地考慮這類私人聚會。