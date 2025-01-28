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女星買車遭詐100萬！嫌犯曝「演藝圈很好騙」：3個月得手千萬　

▲▼ 。（圖／）

▲甄莉買車遭到詐騙。（圖／翻攝自臉書）

圖文／CTWANT

金蛇年即將到來，春節也是大朋友、小朋友領取年終獎金及收紅包的時節，同時也是詐騙最猖獗的時刻，要多小心留意。資深藝人甄莉就在節目中分享有次想要買車，卻讓她慘被對方詐騙，對方甚至告訴她「藝能界很好騙」，3個月時間得手千萬。

甄莉在節目《小明星大跟班》分享，當年她想要購買名車，某位藝人朋友得知後稱自己認識廣告商，因此可以用6折的廣告價買到全新的車子，一番話讓甄莉聽了非常心動，就跟友人到經銷商挑車。甄莉透露，過程中還有跟業務簽約，她還親眼看見對方將1百萬支票收下，殊不知已經落入詐騙陷阱。

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甄莉認貪小便宜惹禍！　她買車遭詐「嫌犯認演藝圈好騙」得手千萬　

▲甄莉認了因貪小便宜惹禍。（圖／翻攝自YouTube）

甄莉提及當時交車時間是訂1個月左右，但業務後續表示，要不要等最新款的車，甄莉認為已經有合約在手，所以就繼續等下去，最終換來的是對方捲款跑路！

甄莉表示，這位藝人友人後來透露，這名汽車業務是詐騙時，她的內心慌成一團，不只賠錢還得花時間去做筆錄，讓她無奈承認一切錯誤就是自己太貪小便宜。

甄莉還說，這名詐騙者當時還驕傲的告訴她「藝能界很好騙」，3個月時間得手千萬。如今再次回想起這件事，她不解為何詐騙罪責很輕，這名詐欺犯僅關1年半就出來。

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