劉芒婚後首次陪老公回香港過年！　曝當地「紅包習俗」超頭痛

記者劉宛欣／綜合報導

網紅劉芒此前於各大社群消失9個月的時間後，在2024年9月終於露面，透露在峇里島與香港老公舉辦婚禮的喜訊，婚禮上邀來阿滴、董仔夫婦、卡特、馬克等YTR圈內好友，粉絲也紛紛送上祝福。明天就是除夕夜，提早兩天跟著老公回香港夫家過年的她，26日也在社群發文提到了香港過年的習俗。

▲劉芒與老公在2024年9月完婚。（圖／翻攝自劉芒Instagram）

劉芒26日在Instagram一張小女孩眉頭皺在一起、眼眶還含淚的迷因圖，表示在上飛機前才想到兩天後就要幫紅包，接著解釋：「在香港只有結婚的人才有紅包派發權，婚後春節時遇到所有未婚的人跟未成年人、朋友、同事、餐廳服務生、大樓保全、社區物業組，都要給對方紅包，而且還要給雙數兩個。」似乎是在為接下來的荷包大失血擔憂。

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▲劉芒透露香港過年包紅包習俗。（圖／翻攝自劉芒Instagram）

此前，劉芒於2024年9月睽違多時更新YouTube頻道，上傳了標題為「劉芒消失9個月的原因」的影片，影片下方敘述中寫著「與我們兩個人在這顆星球上最喜歡的70個人，一起度過最永生難忘的2天」，透露9個月以來將所有心力都放在準備婚禮上，影片中紀錄了在峇里島的婚禮珍貴畫面，也可看到老公被她美到驚嘆「妳今天真的好漂亮，這一刻我等了6年」。