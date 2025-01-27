ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

狂灑千萬「李老闆直播集團」尾牙　王識賢、動力火車與羅志祥全來了！

記者葉文正／台北報導

台灣直播集團「李老闆直播集團」攜手「海森健康美學集團」與「盛達國際股份有限公司」，於台中「林酒店」席開100桌舉辦「2025聯合尾牙盛會ANNUAL PARTY」尾牙，演出歌手名單絕頂大咖又夢幻，堪稱全台獨有熱力開唱！

▲羅志祥炸翻全場，現場陷入瘋狂。（圖／李老闆直播集團）

▲羅志祥炸翻全場，現場陷入瘋狂。（圖／李老闆直播集團）

向來有台灣史上最寵粉和主播群美譽的「李老闆直播集團」，為了犒賞旗下所有直播主和員工，尾牙豪砸千萬，邀請到王識賢、動力火車、草爺和羅志祥助陣，將現場氣氛炒到最高點，演出名單事前還對所有員工保密到家，因此當看到出場嘉賓時，所有員工台上、台下尖叫不已，氣氛非常熱鬧。

▲羅志祥炸翻全場，現場陷入瘋狂。（圖／李老闆直播集團）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲草爺也到現場站台。（圖／李老闆直播集團）

盛會一開始，即邀請到因演出劇集與電影成為「國民男主」的王識賢開場，演什麼像什麼的他，唱起〈一片天〉、〈不是我想做兄弟〉、〈無夢無望〉與〈愛到無命不知驚〉更是情緒到位，尤其演唱破億電影《角頭：大橋頭》」歌曲〈不是我想做兄弟〉時，宛如「仁哥」就在眼前，加上王識賢爐火純青的歌喉穿透力，讓大家置身在戲院感受電影的劇情氛圍。

▲羅志祥炸翻全場，現場陷入瘋狂。（圖／李老闆直播集團）

▲花媽(左)與庹宗康。（圖／李老闆直播集團）

第二組登場的，就是POWER百分百的扛霸子動力火車，當第一句歌聲出來時，即成功以秒速的方式帶領現場的大家從戲院來到KTV包廂，從〈除了愛你還能愛誰〉、「〈當〉」、「〈忠孝東路走九遍〉」與「〈我很好騙〉」，每首都能一起大合唱，讓動力火車開心不已。

▲羅志祥炸翻全場，現場陷入瘋狂。（圖／李老闆直播集團）

▲王識賢。（圖／李老闆直播集團）

特別的是，不光是歌手陣容爆炸強，邀請到主持人也是A咖等級，李老闆表示公司旗下億萬級主播柒柒花媽（暱稱花媽），曾私下多次告白自己十分心儀庹宗康，尤其對他的主持風格與正能量人品更是傾慕，無奈庹宗康工作滿檔，多次邀約都無法如願，這次終於成功，為了這個驚喜彩蛋，團隊還在花媽面前「演戲」，表示今年庹宗康依然無法擔任主持，讓花媽好生失落，直到最後一刻才讓花媽知道真相，終於如願見到庹宗康，花媽也火速變成迷妹，完全拋棄「害羞」二字大喊：「今天見到我心愛的康哥，發現他本人比照片更帥！今晚比紅包更重要的，是我的『男神康哥』來了，我要合照！我要自拍！我要比愛心！」，而擔任主持的庹宗康也榮幸謝謝花媽愛戴，看到現場破千人陣仗的盛會，他也祝福每位打拼的同仁與貴賓身體健康，「蛇」麼業績都開出紅盤！

「李老闆直播集團」尾牙現場狂發百萬現金，除了花媽，另一位當家直播主Miya也喊出2024年是最綻放的一年，未來2025佈局上，也將大舉串聯整個台灣產業資源，推出更多品牌聯名、甄選商品，把集團核心價值融入所有人的生活中。最後壓軸則是請來「國民舞王」羅志祥，一出場，羅志祥便帥度破表，根本就是用登上巨蛋級的演唱會規格，員工與貴賓從KTV包廂又立刻轉戰到置身演唱會現場，全部人都忘情狂歡，集團更霸氣加碼，5萬、10萬、20萬不停瘋狂灑出紅包，讓大家原地HIGH翻！

最後「李老闆直播集團」董事長李明達說：「台上3分鐘，台下10年工，踏入直播事業這8年來，真的是不容易！這次聯合尾牙榮幸邀請『海森集團』和『盛達國際股份有限公司』舉辦，期待未來能跟更多企業合作交流，強強聯手共同打造更棒的直播行銷通路，除了台灣市場也展望拓展東南亞市場，已經連四年創造10億以上業績，目標2025年總業績上看15億！」，「海森健康美學集團」董事長鄭英奇也表示，跟李老闆從年輕就認識，好交情超過20年，能夠一起打拼真的很感動，也同時謝謝所員工的付出！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

灰鸚鵡自創「不想上班之歌」　媽無奈：你根本沒在上班...

推薦閱讀

林葉亭爸曾得10大傑出青年！　平常養生「突愛吃1食物」確診失智症

林葉亭爸曾得10大傑出青年！　平常養生「突愛吃1食物」確診失智症

篠崎泫遭爆「換了新男友」綠Toyz！新片惹議　她親上火線反擊了

篠崎泫遭爆「換了新男友」綠Toyz！新片惹議　她親上火線反擊了

王偉忠女兒嫁美國4大豪門！辦婚宴「演藝圈大咖都來了」　小S見一幕感動哭了

王偉忠女兒嫁美國4大豪門！辦婚宴「演藝圈大咖都來了」　小S見一幕感動哭了

明天就是小年夜！　不宜吵鬧、吃肉「3習俗＋5禁忌」一次看

明天就是小年夜！　不宜吵鬧、吃肉「3習俗＋5禁忌」一次看

林葉亭曝爸爸招魂現場有插曲　遲遲擲不到筊「承諾2件事」才成

林葉亭曝爸爸招魂現場有插曲　遲遲擲不到筊「承諾2件事」才成

快訊／湘瑩結婚了！「曬超仙婚紗照」報喜　婚訊藏1個月：每天被寵愛著

快訊／湘瑩結婚了！「曬超仙婚紗照」報喜　婚訊藏1個月：每天被寵愛著

正妹女優偷情已婚球星「球場激戰片被挖出」！背景正在比賽　網看傻眼

正妹女優偷情已婚球星「球場激戰片被挖出」！背景正在比賽　網看傻眼

樂天女孩赴歐遭抓包逃票！禹菡：付「20倍罰金」當旅行學費

樂天女孩赴歐遭抓包逃票！禹菡：付「20倍罰金」當旅行學費

許老三久違現身又變更美！「優雅黑洋裝搭淡妝」被讚翻：不輸姊姊　

許老三久違現身又變更美！「優雅黑洋裝搭淡妝」被讚翻：不輸姊姊　

《戲說台灣》小孩童星其實46歲了　「真人版柯南」身高停在135cm

《戲說台灣》小孩童星其實46歲了　「真人版柯南」身高停在135cm

果郡王知道甄嬛生下他孩子？「藏14年未解之謎」終於解密　本尊證實了

果郡王知道甄嬛生下他孩子？「藏14年未解之謎」終於解密　本尊證實了

過年「10大禁忌」懶人包！犯了小心衰一整年　大年初一最多雷區

過年「10大禁忌」懶人包！犯了小心衰一整年　大年初一最多雷區

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

林葉亭爸曾得10大傑出青年！　平常養生「突愛吃1食物」確診失智症

篠崎泫遭爆「換了新男友」綠Toyz！新片惹議　她親上火線反擊了

王偉忠女兒嫁美國4大豪門！辦婚宴「演藝圈大咖都來了」　小S見一幕感動哭了

明天就是小年夜！　不宜吵鬧、吃肉「3習俗＋5禁忌」一次看

林葉亭曝爸爸招魂現場有插曲　遲遲擲不到筊「承諾2件事」才成

快訊／湘瑩結婚了！「曬超仙婚紗照」報喜　婚訊藏1個月：每天被寵愛著

正妹女優偷情已婚球星「球場激戰片被挖出」！背景正在比賽　網看傻眼

樂天女孩赴歐遭抓包逃票！禹菡：付「20倍罰金」當旅行學費

許老三久違現身又變更美！「優雅黑洋裝搭淡妝」被讚翻：不輸姊姊　

《戲說台灣》小孩童星其實46歲了　「真人版柯南」身高停在135cm

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

羅志祥

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 劉芒婚後首次陪老公回香港過年！　曝當地「紅包習俗」超頭痛
  2. 錄影中⋯民眾亂入要合照！吳宗憲的高EQ「寵粉瞬間」
  3. 拍床戲「螢幕上看不見的4內幕」！男星起生理反應…反射動作被讚爆
  4. 林葉亭曝爸爸招魂現場有插曲　遲遲擲不到筊「承諾2件事」才成
  5. 丫頭、郭書瑤淚崩：房子買旁邊，我以後養妳　5對「沒想到是閨蜜」組合
  6. 3人團遭男粉私訊開高價「求賣原味襪」　還指定：要買2男團員的
  7. 狂灑千萬「李老闆直播集團」尾牙　王識賢、動力火車與羅志祥全來了！
  8. 樂天女孩曲曲新單曲療癒登場　《一步之差》唱出感情遺憾與勇氣
  9. 爸媽為一碗湯吵架！《影后》男星「在外吃飯只點滷肉飯」
  10. 中居正廣扯出性朝貢燒太大！　富士電視台會長、社長扛責請辭下台

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366