狂灑千萬「李老闆直播集團」尾牙　王識賢、動力火車與羅志祥全來了！

記者葉文正／台北報導



台灣直播集團「李老闆直播集團」攜手「海森健康美學集團」與「盛達國際股份有限公司」，於台中「林酒店」席開100桌舉辦「2025聯合尾牙盛會ANNUAL PARTY」尾牙，演出歌手名單絕頂大咖又夢幻，堪稱全台獨有熱力開唱！

▲羅志祥炸翻全場，現場陷入瘋狂。（圖／李老闆直播集團）

向來有台灣史上最寵粉和主播群美譽的「李老闆直播集團」，為了犒賞旗下所有直播主和員工，尾牙豪砸千萬，邀請到王識賢、動力火車、草爺和羅志祥助陣，將現場氣氛炒到最高點，演出名單事前還對所有員工保密到家，因此當看到出場嘉賓時，所有員工台上、台下尖叫不已，氣氛非常熱鬧。

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▲草爺也到現場站台。（圖／李老闆直播集團）



盛會一開始，即邀請到因演出劇集與電影成為「國民男主」的王識賢開場，演什麼像什麼的他，唱起〈一片天〉、〈不是我想做兄弟〉、〈無夢無望〉與〈愛到無命不知驚〉更是情緒到位，尤其演唱破億電影《角頭：大橋頭》」歌曲〈不是我想做兄弟〉時，宛如「仁哥」就在眼前，加上王識賢爐火純青的歌喉穿透力，讓大家置身在戲院感受電影的劇情氛圍。

▲花媽(左)與庹宗康。（圖／李老闆直播集團）

第二組登場的，就是POWER百分百的扛霸子動力火車，當第一句歌聲出來時，即成功以秒速的方式帶領現場的大家從戲院來到KTV包廂，從〈除了愛你還能愛誰〉、「〈當〉」、「〈忠孝東路走九遍〉」與「〈我很好騙〉」，每首都能一起大合唱，讓動力火車開心不已。

▲王識賢。（圖／李老闆直播集團）



特別的是，不光是歌手陣容爆炸強，邀請到主持人也是A咖等級，李老闆表示公司旗下億萬級主播柒柒花媽（暱稱花媽），曾私下多次告白自己十分心儀庹宗康，尤其對他的主持風格與正能量人品更是傾慕，無奈庹宗康工作滿檔，多次邀約都無法如願，這次終於成功，為了這個驚喜彩蛋，團隊還在花媽面前「演戲」，表示今年庹宗康依然無法擔任主持，讓花媽好生失落，直到最後一刻才讓花媽知道真相，終於如願見到庹宗康，花媽也火速變成迷妹，完全拋棄「害羞」二字大喊：「今天見到我心愛的康哥，發現他本人比照片更帥！今晚比紅包更重要的，是我的『男神康哥』來了，我要合照！我要自拍！我要比愛心！」，而擔任主持的庹宗康也榮幸謝謝花媽愛戴，看到現場破千人陣仗的盛會，他也祝福每位打拼的同仁與貴賓身體健康，「蛇」麼業績都開出紅盤！



「李老闆直播集團」尾牙現場狂發百萬現金，除了花媽，另一位當家直播主Miya也喊出2024年是最綻放的一年，未來2025佈局上，也將大舉串聯整個台灣產業資源，推出更多品牌聯名、甄選商品，把集團核心價值融入所有人的生活中。最後壓軸則是請來「國民舞王」羅志祥，一出場，羅志祥便帥度破表，根本就是用登上巨蛋級的演唱會規格，員工與貴賓從KTV包廂又立刻轉戰到置身演唱會現場，全部人都忘情狂歡，集團更霸氣加碼，5萬、10萬、20萬不停瘋狂灑出紅包，讓大家原地HIGH翻！



最後「李老闆直播集團」董事長李明達說：「台上3分鐘，台下10年工，踏入直播事業這8年來，真的是不容易！這次聯合尾牙榮幸邀請『海森集團』和『盛達國際股份有限公司』舉辦，期待未來能跟更多企業合作交流，強強聯手共同打造更棒的直播行銷通路，除了台灣市場也展望拓展東南亞市場，已經連四年創造10億以上業績，目標2025年總業績上看15億！」，「海森健康美學集團」董事長鄭英奇也表示，跟李老闆從年輕就認識，好交情超過20年，能夠一起打拼真的很感動，也同時謝謝所員工的付出！