中居正廣扯出性朝貢燒太大！　富士電視台會長、社長扛責請辭下台

記者劉宛欣／綜合報導

日本男星中居正廣與富士電視台女員工爆發桃色糾紛，扯出電視台長年安排女主播「性朝貢」的黑幕，震驚各界，中居正廣也為此宣布退出演藝圈，不過輿論撻伐沒有因此停止，包含廣告商在內的各方抵制仍持續進行，對此，富士電視台會長嘉納修治、社長港浩一雙雙宣布下台以示負責。

根據日媒報導，富士電視台26日召開臨時董事會，會長嘉納修治、社長港浩一雙雙請辭，原因正是因為這次處理中居正廣性醜聞未能妥善應對，導致管理層面臨責任追究。會後公布的決議中，兩人已獲得董事會的批准辭職。

▲富士電視台兩高層宣布下台。（圖／翻攝自報知新聞社）

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此次事件起源於社長港浩一17日召開的記者會中，針對中居正廣的爭議進行說明，本應積極進行危機處理，卻限制媒體出席、禁止錄影，在回答問題時避重就輕，造成事態惡化，事後不僅未能平息疑慮，反而激起了美國股東的強烈譴責，導致超過75家企業撤資及廣告下架，富士電視台因此陷入更大的危機，為此，港浩一在23日的說明會中公開道歉，承認記者會的處理結果是失敗的。

▲港浩一因危機處理不當而引發更大風波。（圖／翻攝自每日新聞）

隨著風波升級，富士電視台母公司富士媒體控股召開臨時董事會，追究高層責任，最終，富士電視台在27日的記者會上宣布，港浩一社長及會長嘉納修治已請辭，對受害女性公開道歉。不過，富士電視台仍堅持，媒體報導內容不完全準確，強調中居正廣與該女性的飯局非由高層安排。

至於接班人選，接下港浩一位置的是富士媒體控股的專務董事清水賢治，他是著名動畫製作人，曾參與《七龍珠》和《櫻桃小丸子》等經典作品的製作，將於明日（28日）正式接任。