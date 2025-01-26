李多慧遭酸「母X」！墾丁民宿業者二度解釋道歉　認錯：對不起台灣

記者孟育民／台北報導

韓職啦啦隊女神李多慧擁有甜美外型，受到粉絲喜愛。不料，近日有一家墾丁因為遭到網友嘲諷「狗才國旅」，竟在底下反酸：「那李多慧是母狗？」言論被網友撻伐。對此，業者也緊急發聲道歉，「對李多慧女士使用不當言論發表國旅評論，誠心對李多慧女士道歉，對不起，非常抱歉、往後絕對不再犯。」

▲李多慧遭業主諷刺。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

台灣國旅昂貴，墾丁一家民宿疑似因為不滿網友嘲諷「狗才國旅」，竟留言回擊，「狗才國旅？那李多慧是……母狗？」牽扯無辜之人，遭到網友撻伐。對此，業主第一時間親上火線道歉，不過仍不被粉絲買單，二度解釋前因後果，「當下會這樣比喻，因為我看到網路上某個文章，有講到『狗才國旅』。我當下真的很生氣⋯，我不經思考並且一時衝動，就把字打上去了，真的很對不起李多慧以及社會大眾，我做了不好的示範。」

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▲民宿業主向李多慧道歉。（圖／資料照／記者周宸亘攝）



業主表達歉意，坦言有關注前陣子李多慧機車環島，發現她如此熱愛台灣這塊土地，卻因為自己不當發言引起爭議，「我真的很抱歉，也覺得很對不起台灣，我很丟臉，一個這麼認真的女孩，我這樣不當反諷傷了她。」強調未來不會再犯同個錯誤，「我也對不起同業，大家都很辛苦了，因為我個人不當言論，讓大家更不喜歡國旅、甚至墾丁。」