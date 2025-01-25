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「國民男主持人」痛毆女工作人員嗆：我的話是聖旨　34秒錄音檔曝光

大陸國民男主持人張大大有討喜長相和搞笑風格，受到廣大民眾喜愛，近日卻遭爆料毆打女工作人員，並公開他痛口大罵的錄音檔，引發熱議。（圖／翻攝自微博／BIGBIG張大大）


▲大陸國民男主持人張大大有討喜長相和搞笑風格，受到廣大民眾喜愛，近日卻遭爆料毆打女工作人員，並公開他痛口大罵的錄音檔，引發熱議。（圖／翻攝自微博／BIGBIG張大大）

圖文／CTWANT

大陸知名男主持人張大大，憑著幽默搞笑風格和討喜長相，平時又樂於做善事，給人親民形象，受到許多觀眾喜愛。近日張大大卻遭一名黃姓女工作人員指控，對她言語侮辱和毆打，並公開34秒錄音檔，不僅大飆髒話還脫口「我的話就是聖旨」，相關話題立刻衝上微博熱搜，引發熱議。

昨（24）日晚間一名在大陸演藝圈工作的黃姓女子公開指控，遭到一名國民度超高的男星毆打，對她進行長達2個小時的非人傷害，先是拿枕頭砸她，接著掀茶几，黃女閃躲後，男星直接拿起玻璃杯砸向她；黃女隔空嗆男星，「你對我做出了這樣的事情，還想當作無事發生，你的公司團隊各種手段把事情壓下去，但是我告訴你不可能的」。

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黃女公開指控國民男星後，沒有獲得道歉，她今（25）日又公開一段34秒錄音檔，內容是男星不斷飆罵髒話，還揚言要打人，還脫口詛咒黃女，「全家死光，妳不得好死，我的話就是聖旨」；黃女直接在文中標註國民男主持人張大大的微博帳號，似乎是暗指音檔的男主角就是張大大。

在錄音檔曝光後，短時間湧入大票網友留言，不少人震驚張大大私下居然是這種人，「好惡毒，說話太難聽了」、「一口一個辱女詞」、「哇！真是他聲音」、「太過分了我的天，這素質退出演藝圈吧」；但也有許多人認為不意外，「一直這樣，拉一堆明星幫洗白罷了」、「該封殺了吧欺負工作人員，這種人別出來了」、「他就是踩高捧低啊」。

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