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米奇、米妮向台灣觀眾拜年！　《冰上迪士尼》幕後服裝、道具大直擊

記者蕭采薇／台北報導

2025全新《冰上迪士尼》華麗的舞台效果和角色們高超滑冰技巧，首演後好評不斷。國外團隊日前更公開幕後現場，展示夢幻的角色服裝、道具和高難度的冰上特技「高蹺行走」。米奇、米妮應景的對台灣觀眾拿大紅色春聯拜年。 

▲《冰上迪士尼》高橋傑森、米妮、米奇、麥迪森德盧卡。（圖／寬宏提供）

▲《冰上迪士尼》（左）高橋傑森、米妮、米奇、麥迪森德盧卡拜年。（圖／寬宏提供）

《冰上迪士尼》團隊公開幕後現場，特地展現各式一整花車的華麗角色服裝，包括《魔法滿屋》、《海洋奇緣》、《冰雪奇緣》雪寶想像中夏日的可愛衣服等，以及許多有趣的演出道具，包括《魔髮奇緣》樂佩公主的鍋蓋、《冰雪奇緣》的巨大冰塊等。

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舞台的變換、燈光的效果及加上驚喜煙火特效，帶給台下觀眾充滿魔幻華麗的《冰上迪士尼》，除此之外，演員們高超的滑冰技巧，讓現場觀眾驚呼連連。演員們必須透過每天3到4小時的訓練，才能帶給大家完美的演出。

▲《冰上迪士尼》高橋傑森、米妮、米奇、麥迪森德盧卡。（圖／寬宏提供）

▲《冰上迪士尼》麥迪森德盧卡展示演出服飾。（圖／寬宏提供）

其中來自美國的冰上演員麥迪森德盧卡（Madison DeLuca）表示，她從3歲開始學滑冰，曾經是滑冰運動員的她，在2014年選擇加入團隊一起巡演，她笑說演出《冰上迪士尼》時，會看到台下的小朋友都盛裝打扮、一起唱歌、跳舞和揮手，這是非常有意義的事。

▲《冰上迪士尼》高橋傑森、米妮、米奇、麥迪森德盧卡。（圖／寬宏提供）

▲《冰上迪士尼》展現高超滑冰技巧。（圖／寬宏提供）

她也非常享受這樣的巡演過程，小朋友的歡笑聲帶給她許多正面力量。 最後更是跟著《冰上迪士尼》的男隊長高橋傑森(Jason Takahashi)拿出「恭喜發財」紅色春聯，說著中文「新年快樂」向台灣觀眾拜年，米奇、米妮更是驚喜出場，喜氣洋洋的的畫面讓現場充滿新春氛圍。《冰上迪士尼》購票請洽寬宏售票、全台萊爾富、OK便利商店。 

 

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