柯震東1個月胖10kg「近況照曝光」！現蹤大直…路邊哈菸全被拍

▲被封爲「信義媽祖」的柯震東被本刊直擊現身台北市大直，據了解當晚是電影《我未許願先吹蠟燭》殺青宴。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

長相帥氣的柯震東經常出沒在台北市信義區喝酒，還會大方和現場的粉絲互動、合影，甚至自掏腰包請大家喝酒，外加擁有「可以讓人瞬間酒醒」的神力，被酒吧店長封為「信義媽祖」。時報周刊CTWANT在1月6日晚間直擊魅力無法擋的柯震東，在台北市大直區某餐廳出現，身旁還有兩名女子同行，據了解當晚是他所主演的電影《我未許願先吹蠟燭》殺青宴，同場的還有演員葛蕾和庹宗華等人。

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▲頭戴黑色毛帽加口罩的柯震東自帶明星光環，休閒打扮一樣看來超有型，不過當眾吞雲吐霧小扣分。（圖／本刊攝影組）

1月6日晚間8點多，柯震東出席電影殺青宴，同場有葛蕾和庹宗華等人。9點45分，頭戴黑色毛帽加口罩的柯震東，拎著大水壺走出餐廳，他穿著寬鬆黑色上衣與大地色系褲子，還搭配有耳朵的黑色毛帽與口罩看起來非常時尚。去年12月他曾在社群自爆變「肥東」引發熱議，原來就是為了到澳門拍攝本片，花1個月增重10公斤，當時他很擔心會瘦不回去，但事隔一個月看來他似乎已回到先前精實的體態。

▲柯震東與美女經紀人潔西卡歪著頭在等車來接。（圖／本刊攝影組）



▲在陪伴柯震東等車的空檔，柯震東仰天出神，而潔西卡則躲到一旁剔牙，看來相當注重口腔衛生。（圖／本刊攝影組）



不急著離開的柯震東將水壺放在地上，之後開始抽起煙，一邊吞雲吐霧一邊加入了大夥兒的行列，一群人就在大樓門口聊起天，看起來相當放鬆。期間不斷有人搭車離開，他也熱情地揮手向對方道別，而有趣的是，當晚與他同行的2名女子，其中一位是他的美女經紀人潔西卡（Jessica），在陪伴藝人的同時，還不忘記要移步至角落，瞪大眼睛拿起牙線棒剔牙，相當注重口腔衛生。晚間9點59分，柯震東和經紀人潔西卡共3人，一起搭上計程車準備離開，柯震東還非常紳士地讓經紀人先行上車。

▲上月柯震東才在社群上Po出「電影《我未許願先吹蠟燭》開鏡大吉」的照片，現已殺青。（圖／翻攝自柯震東IG）



《我未許願先吹蠟燭》曾入選第36屆金穗優良電影劇本，而上月柯震東才在社群上Po出「電影《我未許願先吹蠟燭》開鏡大吉」的照片，不過沒多久就刪掉，時隔1個月的時間電影就已殺青，相當神速。據悉柯震東為了這部片，改變的可不只是外在發胖，在去年中他決定接演角色時便開始接觸粵語，在開拍前先讓自己提早到説粵語的環境熟悉、盡力練習台詞，也跟著導演和專業老師上課，但也讓他發現粵語在音調上的困難程度，他笑說：「還好我這個角色本身還是來自台灣，粵語不流利還是可以的。」而新片除了柯震東之外，還有金燕玲、梅靜妍、葛蕾、庹宗華、張訓瑋，以及來自於香港男團「MIRROR」的邱士縉（Stanley）共同主演。

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