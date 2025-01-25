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2025《甄嬛》15條諧音哏太瘋！　網狂刷「黑暗容藥、沈預算」笑到哭

記者田暐瑋／綜合報導

農曆新年將至，八大電視再度推出《後宮甄嬛傳》馬拉松直播，吸引大批劇迷同步觀看，不過除了劇情外，同步聊天室的內容更是吸睛亮點，不少網友創造出許多搞笑新哏，像是「莞安大小姐」、「黑暗容藥」、「安自sad」、「慣蘭高手」、「沈預算」等等，各種諧音哏讓網友笑到停不下來。

▲《甄嬛傳》每年都有新的諧音哏。（圖／翻攝自YouTube／GTV DRAMA 八大劇樂部）

▲《甄嬛傳》每年都有新的諧音哏。（圖／翻攝自YouTube／GTV DRAMA 八大劇樂部）

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1.莞安大小姐甄嬛（莞莞）和安陵容被華妃叫去翊坤宮表演彈唱。

▲《甄嬛傳》每年都有新的諧音哏。（圖／翻攝自YouTube／GTV DRAMA 八大劇樂部）

▲甄嬛（莞莞）和安陵容被華妃叫去翊坤宮表演彈唱。（圖／翻攝自YouTube／GTV DRAMA 八大劇樂部）

2.黑暗容藥安陵容為了討好甄嬛，以人血入藥。

▲《甄嬛傳》每年都有新的諧音哏。（圖／翻攝自YouTube／GTV DRAMA 八大劇樂部）

▲安陵容以人血入藥。（圖／翻攝自YouTube／GTV DRAMA 八大劇樂部）

3.安自sad安陵容在養心殿外面等皇帝1小時，但皇帝只想甄嬛陪著，把苦等的安陵容趕回去。

4.慣蘭高手皇帝原諒華妃陷害甄嬛和其他嬪妃太多次，被網友封是「慣蘭（年世蘭）高手」。

5.沈預算結合近期立院審預算時事，沈眉莊初得寵學習協理後宮，提議節省開銷，把綠豆和冰糖的錢分給各宮的奴才。

6.安琪拉小隊安陵容＋琪嬪＋烏拉那拉氏密謀陷害甄嬛流產。

▲▼ 。（圖／記者田暐瑋攝）

▲安琪拉小隊：安陵容＋琪嬪＋烏拉那拉氏。（圖／翻攝自YouTube／GTV DRAMA 八大劇樂部）

7.安心啞啞咧啞咧安陵容被設計陷害，聲音變得沙啞。

8.食妻弟指果郡王愛上人妻（甄嬛）。

9.惠燒厝沈眉莊（後來被封惠妃）燒了碎玉軒。

10.無性升職甄嬛在花園盪鞦韆，還沒給皇上侍寢就直接升貴人。

11.庶庶庶supernova皇后先被華妃嗆是庶出，又被琪嬪白目提起庶出身分。

12.撞世die＝壯世代，年世蘭撞牆而死。

13.年後跳曹曹貴人過年後就跳槽到甄嬛一黨。

14.朧 time no 熹熹妃許久回宮終於見到朧月。

15.齊天娃娃（晴天娃娃）、齊綾亡齊妃被皇后逼得用白綾上吊自盡。

▲《甄嬛傳》每年都有新的諧音哏。（圖／翻攝自YouTube／GTV DRAMA 八大劇樂部）

▲《甄嬛傳》每年都有新的諧音哏。（圖／翻攝自YouTube／GTV DRAMA 八大劇樂部）

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