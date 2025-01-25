米可白凌晨「突然開始上吐下瀉」！收工只吃2樣東西：還坐在馬桶

記者潘慧中／綜合報導

米可白（趙亦瑄）儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。沒想到，她25日在社群網站無奈地說，凌晨5點無預警開始上吐下瀉，好不容易能睡覺了，但4小時後就要上工，讓她相當身心俱疲。

▲米可白25日凌晨突然開始上吐下瀉。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）



米可白在Instagram限時動態透露，24日收工找完隔天拍戲要用的小洋裝後，買了海鮮豆腐鍋、一塊炸雞，想回家好好放鬆，未料到了25日凌晨5點，「我開始上吐下瀉。」

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忙了1小時才睡覺，但不到4小時，米可白就再度去廁所報到，「等等10點要出班，我還坐在馬桶起不來」，附上一張蹲馬桶的圖案，吐露自己胃痛還想吐的無奈感受。

▲▼米可白不只胃痛還想吐。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）



因此，米可白現在只能進食白吐司、胃乳和止痛藥，「等等中間有空檔再去林口看醫生」，顯見她敬業工作背後辛酸的一面。

米可白IG全文：

昨天收工後

去找今天要拍戲用小洋裝

回家買了

海鮮豆腐鍋 &一塊炸雞

想好好放鬆

早上凌晨5點 我開始上吐下瀉

搞了一小時 我才睡覺

等等10點要出班

我還坐在馬桶起不來

今天相伴 #白吐司 #胃乳 #止痛藥

等等中間有空檔再去林口看醫生