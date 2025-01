「台灣電影大師」楊德昌生前1萬多件電影文物　捐贈美國哈佛圖書館

記者蕭采薇/台北報導

已故台灣電影大師楊德昌生前1萬多件電影文物,6年前由遺孀彭鎧立寄存於國家電影及視聽文化中心,並經中心專業典藏作業加以分類清點、整飭造冊數位化後,彭鎧立女士決定將實體文物全數捐贈給隸屬於美國哈佛大學圖書館的哈佛電影檔案館(HFA)與哈佛燕京圖書館,進一步啟發影響全球觀眾與學者。

▲(左起)影視聽中心董事長褚明仁、楊德昌遺孀彭鎧立、哈佛電影檔案館館長海登蓋斯特。(圖/國家影視聽中心提供)

為表彰這次捐贈,哈佛電影檔案館館長海登蓋斯特(Haden Guest)日前特地飛來臺北與影視聽中心同仁會面,感謝中心對楊德昌文物的專業保存整飭。

哈佛大學圖書館是現今全球最大的大學圖書館,旗下哈佛電影檔案館設立宗旨為電影收藏、保存與展出。收藏來自世界各地、影史各時期的電影文物逾4萬件,並定期邀請電影導演及藝術家,與學生、教授、藝術家及影迷討論作品。

▲1萬多件楊德昌電影文物,由影視聽中心一一清潔與修復搶救。(圖/國家影視聽中心提供)

該館去年3月底即與文化部駐紐約台北文化中心、臺灣國家電影及視聽文化中心合作,推出以「變遷年代記事:楊德昌電影回顧展(Chronicles Of Changing Times. The Cinema of Edward Yang)」,完整回顧楊德昌電影生涯。

影視聽中心董事長褚明仁表示:「感謝彭女士與楊德昌家族這幾年將台灣如此重要的電影文物託付給影視聽中心整飭、數位化與研究策展,期待這些文物繼前年中心推出的楊德昌大展,吸引全球各地影迷來看展後,未來能在與哈佛電影檔案館合作下,讓楊德昌作品的光芒於國際上繼續發光發熱。」

▲楊德昌遺孀彭鎧立(右),決定將寄存於國家電影及視聽文化中心的電影文物,全數捐贈給美國哈佛大學圖書館。(圖/國家影視聽中心提供)

「我們非常感謝彭鎧立女士將楊德昌典藏託付給哈佛,」哈佛電影檔案館館長海登·蓋斯特強調。「這份非凡的典藏不僅保存了楊德昌的影像遺產,還將啟發新一代的電影製作者、研究者和學生,探索他在電影藝術與文化認同上的深遠貢獻。」

▲影視聽中心文物典藏團隊前往位在淡水的文物暫存地,將楊德昌導演的電影文物運回典藏庫。(圖/國家影視聽中心提供)

彭鎧立也表示:「我們對影視聽中心的悉心保存深表感謝。隨著哈佛致力於保存並分享楊德昌的作品,他的聲音將繼續啟發並影響全球各地的觀眾與學者,世代相傳。」