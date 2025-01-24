林襄「沒瀏海了」挑戰新造型！震撼2.2萬人 中空外露內褲頭全被拍

記者潘慧中／綜合報導

林襄2024年初離開樂天女孩後，雖然工作量遽增，但也接連發生不少爭議，從被酸民諷刺瘦到「像難民」、站椅子上看周杰倫演唱會及佔位風波，她都一一挺過，並在24日於社群網站宣布「新的一年挑戰詮釋不同的自己」！

▲▼林襄之前大多都有瀏海，最近意外嘗試了新挑戰。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）



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照片中，可以明顯看到林襄挑戰「沒有瀏海」的新造型，頭上戴著灰色運動髮帶，巧妙地遮住瀏海，讓波浪捲髮隨意地散落在身上，使整體造型更加柔和。

▲林襄詮釋不同的自己。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）



林襄身穿黑色運動風格的細肩帶背心，低胸V字剪裁辣露北半球和深溝，短版中空設計則是襯托出纖細腰身，馬甲線在鏡頭前一覽無遺。她大膽打開牛仔褲的鈕扣，隱約露出內褲頭，帥氣中又不失性感。

▲林襄的穿搭又帥又辣！（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）



新造型至今已吸引2.2萬人按讚，許多粉絲都直誇林襄無論是否有瀏海都好看，也有網友不客氣留言「看看妳今年會有什麼負面新聞」，她看到後則是附上一個融化的表情符號，並無奈地說：「希望沒有。」

▲林襄無奈回應網友。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）