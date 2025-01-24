《甄嬛》馬拉松「這1天播到甘露寺」！時間點曝光　網笑：可以好好睡覺

記者田暐瑋／綜合報導

電視劇《後宮甄嬛傳》2024年的馬拉松直播，最高創下6.1萬人在線觀看，今年的馬拉松直播於23日晚間6點開跑，第一輪播放就有2.6萬人在線觀看。更有人列出「劇情節目表」，預估25日上午10點多就會播出熹妃回宮復仇的大場面，方便網友跳過「甘露寺橋段」。

▲甄嬛入甘露寺。（圖／翻攝自劇照）



台灣GTV八大電視今年是第4次在春節期間推出《後宮甄嬛傳》馬拉松直播，直播從23日晚間6點開始，開播3個多小時在線觀看人數已達到2.6萬人，到了24日中午約有1.6萬人同步觀看，更有大批網友PO出辦公室午休時間和同事一起追劇的照片。

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▲《甄嬛傳》馬拉松開跑，有網友列出重點劇情播出時段。（圖／翻攝自Threads）



往年有許多網友敲碗要求八大跳過甄嬛被貶到甘露寺、和果郡王偷情的片段，今年是否也會跳過？八大至今仍未對外回應，有熱心網友列出「劇情時間表」，列出各段重點劇情的播出時間，像是24日晚間11點多將會播到華妃絕望撞牆身亡、25日凌晨2點多則是甄嬛進入甘露寺、25日上午10點會播出熹妃回宮，25日下午3點則是滴血驗親，預計26日凌晨12點皇上會駕崩。

▲《甄嬛傳》重點劇情預估播出時段，和實際播出內容指有些許誤差，點圖可放大。（圖／翻攝自Threads）