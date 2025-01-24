閨蜜遭渣夫家暴！楊紫怒甩2巴掌　「她又遭情勒」悲慘結局曝光

記者黃庠棻／台北報導

楊紫、李現主演的《國色芳華》自播出以來好評不斷，不僅連續霸榜LINE TV戲劇類週播冠軍，短短兩週觀看次數更累計突破兩百萬，熱度居高不下，其中又以女性間的互相扶持的感人情誼，深深觸動觀眾的心。

▲楊紫在《國色芳華》與邵芸有許多對手戲。（圖／LINE TV提供）

楊紫飾演的何惟芳救下一位長期被家暴的女子秦五娘，替她改名秦勝意（邵芸飾），教她種花識字，兩人白手起家，更結拜成為姐妹，惺惺相惜。誰知秦勝意中了渣男前夫的愛情陷阱，導致她好不容易和離後又再婚，回到家暴地獄，更害得楊紫被自己渣夫陷害，貶為賤籍後流放軍營，險遭賊人侵犯，好在花鳥使蔣長揚（李現飾）即時趕到救下何惟芳，復仇大戰亦同時開打。LINE TV《國色芳華》每天晚間8點播出。

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▲楊紫在《國色芳華》與邵芸有許多對手戲。（圖／LINE TV提供）

何惟芳利用貴人花宴，設局引秦勝意的貪婪渣夫上鉤擔任負責人，等到張羅得一塌糊塗時，只得下跪求援何惟芳，何惟芳見狀，先是甩了渣男兩耳光，趁機奪回被搶走的店面，還要渣男向秦勝意磕頭道歉，並遊街示罪，但這仍斷不掉閨密與家暴男之間的連繫，秦勝意最終回到不如人意的婚姻裡，面對一次次羞辱、折磨她的渣夫，她最終起了殺心，留下雙雙悲傷的結局。

▲楊紫在《國色芳華》與邵芸有許多對手戲。（圖／LINE TV提供）

何惟芳在劇中感嘆「不公的是這男尊女卑的世道」，入戲的觀眾紛紛在社群中祝福，希望「秦勝意」下輩子能過得更好，飾演秦勝意的演員邵芸則寫下「這一次，勝意要為自己而活。」楊紫轉發了貼文後回覆「勝意，願你萬事勝意，也希望我們都能夠成為我們自己」，戲裡戲外互動都看哭全網。

▲楊紫在《國色芳華》與邵芸有許多對手戲。（圖／LINE TV提供）

童星出道的楊紫不斷成長與蛻變，談及現在在角色選擇上的考量時，楊紫表示「我想有更多的內核和精神傳遞給大家，所以在選劇本或看角色的時候，會跟以前不一樣。」至於對作品是否有得失心，楊紫說「我覺得我自己是有野心的，但是我不會給自己這個期望，或者說『我一定要怎麼樣，如果不行我就完了』我不會這樣，我會告訴自己，只要努力了，結果如果沒有達到你想要的，別灰心，咱們從頭再來。」傳遞出與角色相同，不屈不撓的特質。





▲楊紫在《國色芳華》的演技受到許多觀眾喜愛。（圖／LINE TV提供）

楊紫戲裡以商賈身份，與李現飾演的花鳥使大打配合，共同救國濟民，接下來還有「假結婚真動情」戲碼，兩人的感情線也備受矚目，更多精彩內容，敬鎖定LINE TV《國色芳華》每天晚間8點播出。