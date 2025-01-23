68歲陳美鳳凍齡秘訣曝光！　跟藍心湄同遊羅馬跳舞「被警察關注」

記者黃庠棻／台北報導

被譽為「全台最美歐巴桑」的知名女星陳美鳳，凍齡美貌和活力再次成為話題。這次她以「每瘋姊」的新形象，接下熱門手遊《拉斯維加斯娛樂城》的代言，不僅展現青春洋溢的生活態度，更將遊戲融入日常，成為她過年期間的舒壓小祕方。

▲陳美鳳代言手遊。（圖／拉斯維加斯娛樂城）

近日，陳美鳳與好友藍心湄同遊羅馬，不僅大跳「濃妝搖滾」，連當地警察也被吸引目光，還當起燈光師為兩人打光，愛漂亮的兩人不僅感情深厚，更用行動證明「快樂才是最好的保養品」。

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▲陳美鳳凍齡外貌是許多網友熱議的話題。（圖／翻攝IG）



陳美鳳透露，往年會與藍心湄相約到南部走春，兩人聚會時話題不斷，從美食到旅遊，今年還跟姊妹淘約好要去韓國玩。而自己身為基隆人，最道地的年節氣氛當然就是去港口聽船鳴笛，過年則選擇陪伴家人，表示「玩遊戲不僅打發時間，更讓心情愉悅，整個人充滿年輕的活力。」

▲陳美鳳凍齡外貌是許多網友熱議的話題。（圖／翻攝IG）

過年期間，陳美鳳全家會聚在一起打遊戲，笑說「這款遊戲好玩就在於中獎率超高，玩起來心情超好！」親戚朋友們也被推坑成了忠實玩家，彼此還會比拚中獎機率。

▲陳美鳳代言手遊。（圖／拉斯維加斯娛樂城）

今年，陳美鳳率40位女神主持除夕特別節目，令人感受到滿滿的年節喜悅，現場更化身「每瘋姐」，讓氛圍宛如少女般輕鬆愉快，讓人不禁想跟著加入少女們的遊戲派對。陳美鳳錄節目空檔也不忘拿起手機，她分享玩遊戲除了能舒緩工作壓力，還成為她與不同世代互動的好工具，直呼「像最近棒球話題超夯，我在遊戲裡面發現很多和年輕人可以聊的趣味梗，完全沒有代溝。」她更將手遊視為生活的一部分，笑稱是「養生之道」，每天花點時間放鬆身心，才能保持年輕心態。