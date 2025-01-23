江宏傑挑戰綜藝天王　一個不爽就把胡瓜趕走

記者葉文正／台北報導



綜藝天王胡瓜縱橫演藝圈40多年，斜槓網路多了新身分，在YouTube上開節目《下面一位》，成為官方認證的YouTuber，輕鬆有趣的節目風格配上胡瓜強大的主持功力深受網友好評，每週發布新片都會造成廣大迴響，讓胡瓜體會到「網紅」的滋味。最近更請來江宏傑一較廚藝。

▲胡瓜(左)與江宏傑對決。（圖／下面一位）



而江宏傑和韓國Youtuber Judy一同宣傳客家廚房，身為客家人代表，最近對料理也有些許研究的胡瓜，不免地和兩位切磋一下廚藝。三人各準備一道料理，胡瓜先當兩位的二廚，幫忙切菜備料，但卻頻頻狀況百出。

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▲胡瓜(左起)與JUDY跟江宏傑錄影。（圖／下面一位）



而胡瓜也馬上遇到難題，首先是分不出來蔥和蒜，又把年糕錯認成蔥白，輪到江宏傑做料理時，胡瓜只顧著和一旁的Judy聊天，不理會鍋內的洋蔥，江宏傑步段緊盯進度，害怕燒焦，最後江宏傑看不下去把胡瓜趕去一旁，不讓他再碰鍋子，胡瓜搞笑問：「我不是二廚嗎？怎麼把我趕走了！」



隨後胡瓜也盡心盡力的幫Judy切午餐肉、切蒜頭、幫忙調味，最後部隊鍋也獲得評審高分青睞，Judy稱讚胡瓜是得力小幫手。



身為客家代表的胡瓜選擇了客家小炒，在過程中也向江宏傑和Judy介紹客家小炒的來由，結果炒著炒著，胡瓜和江宏傑莫名的對調身分，變成江宏傑在調味翻炒，胡瓜在一旁備菜秀刀工，場面一度混亂，甚至最後準備上桌前才發現把蔥和蒜搞混，鬧出了一個小烏龍插曲，但兩人也發揮最佳默契，順利完成胡瓜第一次親自料理的客家小炒。