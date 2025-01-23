《吹吹風》將迎大結局！陳柏霖變身「女友傻瓜」寵郭雪芙招式曝光

記者黃庠棻／台北報導

治癒系愛情影集《不如海邊吹吹風》迎來感人至深的最終回。該劇自播出以來便深受觀眾喜愛，劇情將在最終回推向情感高潮，「允諾CP」陳柏霖和郭雪芙兩人最後是否能堅定彼此感情，成最終回最大看點。

▲《不如海邊吹吹風》即將迎來大結局。（圖／大川大立提供）



劇中，陳柏霖從一個十指不沾陽春水的大明星，苦練一年廚藝，承諾未來餐餐親自為郭雪芙下廚。另外，爲治癒郭雪芙失去親人的傷痛，靜靜陪伴在旁，兩人再次同居在金門老宅裡，更細心幫忙打掃民宿與協助澆花，努力包辦家務，連倒垃圾、補蚵籠和摺衣服都搶著做，展現十足的「男友力」。

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▲《不如海邊吹吹風》即將迎來大結局。（圖／大川大立提供）

陳柏霖透露私下也常在家中煮飯，笑稱「沒有特別拿手的菜，但平均來說都能過關。」《不如海邊吹吹風》本週將於六、日晚上9點在中華電信Hami Video全網獨家獻映與MOD以及AXN（67台）各播兩集直衝大結局！

劇中，郭雪芙再度被陳柏霖感動，在陳柏霖陪伴下回到「秘密基地」，終於說出藏在內心許久的話，並且慢慢找回生活動力，當陳柏霖被螃蟹夾到受傷時，郭雪芙細心為他貼上OK蹦；兩人一邊吃著泡麵，郭雪芙一邊用小本子畫畫，記錄下最簡單卻最珍貴的日常時光，兩人眼神中總是流露出對對方的疼惜與關懷，各種情侶間的日常小確幸觀眾全都跟著心動不已。

▲《不如海邊吹吹風》即將迎來大結局。（圖／大川大立提供）

面對親人離世，呈現出角色內心的巨大掙扎，郭雪芙坦言這是全劇最挑戰的部分「海諾不願意接受事實，內心更多的是逃避與不想面對。拍攝前我甚至不敢看劇本，直到拍攝當天才逼自己直面情感，那一刻覺得自己和海諾完全同頻。」拍攝結束後，她表示「身心都被掏空了，但也覺得非常值得。」

▲《不如海邊吹吹風》即將迎來大結局。（圖／大川大立提供）

陳柏霖回想一群人在海邊與親人告別的戲，感慨道「劇本寫得太好，立刻就投入情緒！」導演何潤東分享，劇中親人告別戲讓他投入了不少個人經歷，透露「我的奶奶幾乎陪伴了我整個童年，她對我的影響很深。這段祖孫情也成為我拍攝時的情感來源，希望能讓觀眾感受到家人的重要性。」他還提到，最終回的拍攝因靠近殺青，大家情感飽滿，現場演員迅速進入狀態，讓情節更具感染力。

▲《不如海邊吹吹風》即將迎來大結局。（圖／大川大立提供）

《不如海邊吹吹風》由大川大立製作，故事源自韓國CJ ENM的原創IP《頂級巨星柳白》，融合了金門的絕美自然景觀，為觀眾營造出遠離城市喧囂的純粹感。除了主演陳柏霖與郭雪芙，該劇還匯集了范文芳、洪慧芳、蔡思韵、林柏叡、庹宗華、鄭家榆等實力派演員，以大家庭的氛圍增添豐富的情感層次，讓觀眾在每個角色身上感受到屬於他們的溫暖與陪伴。本週將於六、日晚上9點在中華電信Hami Video全網獨家獻映與MOD以及AXN（67台）各播兩集直衝大結局。