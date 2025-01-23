中居正廣引退全文「所有責任由我承擔」　道歉5次告別粉絲：再見了

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星中居正廣23日宣布引退演藝圈。他在去年12月21日被週刊《女性SEVEN》爆出與女性有桃色糾紛，砸9000萬日幣（約台幣1900萬元）封口，《週刊文春》爆出他涉及性醜聞，受害女性是富士電視台女員工，富士電視台被挖性朝貢黑幕。他在手上節目全數結束後，發表引退聲明，強調「所有的責任由我個人來承擔」。

▲中居正廣宣布引退。（圖／翻攝自X）

【中居正廣引退全文】

[廣告]請繼續往下閱讀...

我，中居正廣，自今日起正式引退演藝活動。至於我個人的公司【（株）のんびりなかい】，將在完成剩餘的各項手續和業務後，正式結束營運。

我過去一直合作的各大電視台、廣播電台、贊助廠商等，針對節目停播、退出、終止合作、解約等相關事宜進行的會談已經全部結束，因此選在今天宣布。

然而，我並不認為自己已經履行了所有應負的責任。未來，我將繼續以真誠的態度面對各種問題，並以誠意積極處理一切。所有的責任由我個人來承擔。對於給這麼多相關人士帶來困擾與損失，我感到深深的抱歉。

在此，我再次向對方表達由衷地歉意。

對於所有相關人士，造成大家的困擾，我深深地感到抱歉，真的非常非常對不起。

對於我的粉絲們，曾經想見一面的，但還是不能相見。以這樣的方式告別，真的，真的，對不起。再見了……。



2025年1月23日

中居正廣