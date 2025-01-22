五堅情爆有新團員...身份曝光　他竟慘被「換掉」

記者蔡琛儀／台北報導

畢書盡宣布4月19日在台北流行音樂中心舉辦久違的個人售票演唱會「BII WITH YOU」，目前正在和音樂總監和導演開會討論內容，在宣傳上也全力投入，除了與同事聯手一起製作演唱會宣傳傳單，身為I人的他更突破自我，在各大通告時向遇到的藝人好友們，包括五堅情、TRASH、孫盛希等發送傳單，努力宣傳演唱會，他直呼：「這真的是很大的挑戰！」

▲畢書盡和五堅情。（圖／索尼提供）

他在傳單上請歌手好友們填寫想在演唱會上想聽的歌，TRASH的阿夜和孫盛希不約而同都點新歌〈不苦〉，阿夜說：「最近開車時會聽這一首！」在《紅白》後台，由於五堅情的黃偉晉是節目主持人，因此他送傳單時不在場，畢書盡自然站進五堅情的行列中，婁峻碩開玩笑說：「歡迎今天新加入的成員Bii畢書盡！」笑稱要把黃偉晉換掉，讓畢書盡驚呼：「我可以嗎？」

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畢書盡去年底發行全新專輯《BII WITH YOU》，各界邀約不斷，年底接下近20場演出與尾牙活動，加上繁忙的宣傳通告，天天行程馬不停蹄，但他都會提醒自己，要面對4月的演唱會，沒有生病的空間，他為了護嗓，隨身必備潤喉的熱茶。

▲畢書盡正全心備戰演唱會。（圖／索尼提供）

除了保養聲音，注重身材的他更是為了演唱會持續增肌健身，不過過年前進入聚餐旺季，他表示，平時都吃健身教練開出的健身餐，所以一旦有聚會時不會特別忌口，「和朋友聚餐，我會正常吃，不過會秉持7：3概念，肉吃多一些。」他工作再忙，依然維持一周至少健身4天的頻率，他直說：「保持身材的秘方就是不要懶惰。」門票將在2月14日中午開賣，詳洽拓元。