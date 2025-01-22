富士電視台列女主播「性朝貢行程表」！受害者悲吐像陪酒小姐：被弄髒

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星中居正廣與富士電視台女員工爆發桃色糾紛，進而扯出電視台長年安排女主播「性朝貢」的黑幕，震驚社會更引發國際關注。如今電視台面臨廠商大量出走撤廣告，信譽斷崖式下跌，又有離職員工爆料，女主播辦公室還有一張飯局行程表，公司的性朝貢惡行其實是現任社長港浩一帶頭。

▲富士電視台女主播性朝貢黑幕再爆，女主播辦公室還有出席餐會的暗黑業務行程表。（圖／翻攝自X）

據《週刊文春》報導，富士電視台社長港浩一道歉記者會因限制媒體採訪、不允許網路直播，否認性朝貢指控等，飽受外界質疑批評。而社長之所以在記者會始終語焉不詳，原因是本人就是要女主播陪同接待的先驅。一位曾任職富士電視台的高層指出，港浩一自2013年擔任公司常務，每月安排女主播參加《志村大爆笑》製作人井澤健主持的聚會，並稱「港會」，聚會時多達8位女主播出席，「女主播專屬的辦公室有每位主播工作的行程表，當港浩一與其他高層帶女主播和藝人一起用餐，都明確被紀錄在業務行程中」。而電視台編成部門的員工繼承港浩一的方式，持續用女主播當工具接待名人明星，中居正廣則默許並享受這樣的情況。

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▲富士電視台長年安排女主播出席名人藝人酒局，中居正廣被指默許這情況發生。（圖／翻攝自X）

而中居正廣桃色風波中，受害者X子透露在2023年6月事件發生前，曾3度被製作人A先生邀請參加與中居正廣等人的聚會。某次，她搭乘A先生的計程車前往聚會地點，對方說出令人不寒而慄的話：「參加這樣的聚會妳不會有損失，對工作絕對有幫助。」她將事件當天的聚會當作製作人A安排的延續，因此前往中居正廣的家，沒想到發生無法接受的事件，「我覺得自己已經被弄髒了，變成了不再是以前的我。」

X子描述製作人A安排的聚會，現場有人會安排酒和餐點，並「指示」女性坐到藝人旁邊陪伴，「這種場景就像是夜店裡的陪酒小姐和服務生。當時我心裡非常不甘，心想：『我到底是為了什麼才進入這個行業？』」她直言許多女主播都被迫參加這種聚會。

而X子回想當時受害後，與主播前輩佐佐木恭子、播報室室長面談，並提到要離職，佐佐木恭子告知可以不用工作、會繼續支付薪水，康復前可以好好休息，然而她對這樣的回應只感覺無異於「被封口」，面談最後，直視兩人說「早知道就不應該在富士工作……」。而她最後離職前，向社長港浩一道別，社長全程對於該起事件隻字未提，反而興致勃勃地聊起去巴黎視察奧運的經歷，到最後一句道歉也沒說。

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