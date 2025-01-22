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賈永婕揭內幕「玄彬親選台北101」！見面會被抽中…瘋喊：就是我

記者陳芊秀／綜合報導

女星賈永婕自去年（2024）接下台北101董事長職位後話題不斷，日前更邀請南韓男神玄彬造訪台北101，直喊「賈董人生KPI達成」。她22日再度分享另一個驚喜，也透露成功邀約男神的過程。

▲▼賈永婕

▲賈永婕分享玄彬選擇台北101的過程。（圖／公關照）

賈永婕坦言這一切「到現在還很不真實」，最初與電影公司洽談的是電影《哈爾濱》的特別場贊助活動，包括101貴賓場見面會、101點燈及玄彬與101的拍照。然而，在玄彬抵台前5天，電影公司臨時通知韓方欲更改記者會場地，她火速找來兩個地點，最終玄彬親自選擇了台北101 5樓的AMBI Space。另外要提供休息室的部分，她強調「避免自肥」，除了提供自己的辦公室，還有位於88樓VVIP包廂，而玄彬又選了她的辦公室，她激動寫道：「天啊！我整整3天都不敢笑，因為我好怕老天爺會把我的好運拿走！」接下來才有自己出現在記者會，與玄彬搭同一台電梯，出借辦公室提供專訪使用，沒有再打擾。

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原本以為事情到此為止，賈永婕參加電影見面會，現場抽幸運觀眾上台拍照，沒想到當玄彬壓軸念出「A18」，竟是她的座位號碼，「天啊！是我！玄彬抽中我，一百多個人，就是我！」雖然聽到現場有人喊「作弊」，但她仍低調上台拍照並領取了玄彬從韓國帶來的禮物。事後，她特別向電影公司求證是否安排此事，對方認真回應「這完全是命運的安排」，導演也在台上強調此事純屬巧合。

▲▼賈永婕曝「玄彬親選台北101」。（圖／翻攝自臉書）

▲賈永婕參加電影見面會，又幸運被玄彬抽中上台。（圖／翻攝自臉書）

▲▼賈永婕曝「玄彬親選台北101」。（圖／翻攝自臉書）

▲賈永婕與玄彬互動心情激動。（圖／翻攝自臉書）

賈永婕在文章中幽默地提到，這次的「命運安排」讓她的丈夫都無法理解，甚至戲言她「可以正常一點嗎？」她則回應：「正常才是不正常吧！」她更詢問有沒有人拍下當時互動的影片或照片，最後Hashtag強調「我是正常的」。

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