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日本地震防災包「城鄉版本不同」　歐陽靖曝原因：偏鄉更大包

記者蔡宜芳／綜合報導

嘉義21日凌晨發生規模6.4大地震，隨後嘉義、台南和高雄連發生53起地震。而住在台南的女星歐陽靖，坦言自己直接被搖醒；曾旅日的她，也分享日本防災包有城鄉版本之分。

外送用▲▼日本地震防災包「城鄉版本不同」歐陽靖曝原因。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）

▲歐陽靖曾旅居日本。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）

歐陽靖表示，自己前一晚被震醒時嚇得不知所措，媽媽的本能讓她立刻轉身保護孩子，但兒子新醬卻依然熟睡，「然後看到阿嬤幫他剛剪好的新髮型，我整個緊張感減500…頭髮軟的小孩都能剪超短瀏海，新年有喜感，好險家裡有巧手阿嬤啊！」

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歐陽靖也借此機會分享了她與日本朋友討論過的防災包概念。她指出，日本的防災包有「都市版」和「偏鄉版」之分，「急救藥品、紗布那些是一定要備，還有哨子，以利救生人員辨識方位。」而前者主要應對停電、停水等問題，需備有電池和緊急用水等。

▲▼日本地震防災包「城鄉版本不同」歐陽靖曝原因。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）

▲歐陽靖與兒子目前定居在台南。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）

而偏鄉版防災包則需要更大一包，因為可能會面臨道路中斷和救援物資無法送達的情況，所以還需要準備充足的糧食、嬰幼兒用品、乾淨衣物和防寒用品。此外，日本每個家庭都要備有消防和滅火設備，因為日本在過去幾次大地震中，因火災造成的損失非常嚴重。

歐陽靖提到，台灣只要建築物屋齡低於25年，符合法規且結構經過安檢，其實不用太擔心倒塌問題。但屋齡在25年以上的建物，也就是921大地震之前的建物，則必須嚴格檢修，確保安全。

歐陽靖提醒說，地震警報響起時，反應時間非常短，來不及做太多事，甚至來不及拿防災包，所以最重要的是「避開會砸下來的東西」，「如果身邊有雜物、貨物架，請一定要就地找掩護。據說接下來還是會有餘震，希望一切平安。」

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地震, 歐陽靖, 防災包

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