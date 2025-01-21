藍心湄直接傳授神級舞蹈 陳美鳳羅馬大街跳舞有靠山

記者葉文正／台北報導



2025《民視第一發發發》由時尚天后陳美鳳帶領下，與白冰冰、陽帆、曾國城、浩角翔起、侯怡君、白家綺、賴慧如、籃籃以及郭忠祐擔任主持人，於1/28除夕夜，分成四大段節目播出。

▲陳美鳳挑戰高難度舞蹈。（圖／民視提供）

大開場表演「小龍報喜賀新春」大開場帶來群星合唱，百位群星合唱「流行45轉」，祝福滿滿以及感謝觀眾的歌詞，加上群星活潑熱力四射的演唱，讓現場熱鬧非凡。天后陳美鳳壓軸出場，帶領李沛綾、胡嘉愛、宮美樂、余煊曈、王茉聿經典重現《濃妝搖滾》，全場電力滿滿錄影時就high翻全場。

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▲陳美鳳百變造型。（圖／民視提供）



陳美鳳說這次跟藍心湄日前出發羅馬旅遊前，接獲指令要除夕特別節目表演，舞蹈老師小朱還特別挑選《濃妝搖滾》，復古迪斯可曲風節奏特別，不由得讓天后陳美鳳小擔心了一下，沒想到姊妹淘藍心湄二話不說，帶著陳美鳳在羅馬各個景點直接練舞，讓網友直呼「背後有神級靠山」、「兩人是真愛」，直呼兩位大姊大面對表演都比別人更謹慎、更用心。

▲宮美樂(左起)、李沛綾、陳美鳳、胡嘉愛、王茉聿、余煊曈等一起熱舞。（圖／民視提供）

陳美鳳說：「出發時在機場我跟心湄說我剛剛知道我要表演《濃妝搖滾》」，這首歌不好表演也讓藍心湄驚嚇了一下，知道好姊妹要挑戰她高難度歌曲忐忑不安，藍心湄手把手教美鳳姐之外，在每個羅馬景點還錄影練習，陳美鳳說在其中一個景點拍攝時，站在單行道上，剛好羅馬警察開著警車要過去，陳美鳳印象深刻地說大讚羅馬警察好紳士，車燈開著幫我們打燈，還等我們跳完才開過去，也非常開心姊妹淘頂級舞林高手藍心湄親自教她跳舞，還回應網友兩人的確是「真愛」沒錯。

最後三組由陳美鳳帶領白家綺、賴慧如以及蘇晏霈三組女神合體，舞台將近40位美麗女神同台性感唱跳，頂級奢華養眼場面只有《民視第一發發發》才有。