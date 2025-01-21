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薔薔新片「貧民窟吃廚餘」遭列18禁　認對YT失望：心累

記者王靖淳／綜合報導

女星薔薔自節目《我愛黑澀會》出道，近年跨足YouTube，不吝嗇與粉絲分享生活，更經常出國拍攝風格大片，日前才因一部路邊交友影片被YouTube列18禁且限流的她，今（21）日又發文透露新片「馬尼拉吃廚餘的貧民窟」又被判定18禁。為此，她無奈表示：「真的很心累，對YT越感失望...這就是YT對弱勢族群的態度嗎？」

▲▼薔薔。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌薔薔Maze ）

▲薔薔會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌薔薔Maze）

薔薔在文中表達對YouTube政策的不滿，她透露，新影片被平台限制為18禁的理由是，影片中的小朋友在街頭的簡陋環境中洗澡。為此，薔薔解釋，即使影片已對小朋友進行馬賽克處理且孩子們都有穿衣物，但平台仍以違反青少年色情的規範為由進行限制。她對此表示失望和心累，質疑這是否反映YouTube對待弱勢群體的態度，「如此需要大家關懷的世界角落，有機會被大家注視，卻被限制。」

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▲▼薔薔。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌薔薔Maze ）

▲薔薔透露頻道影片被列為18禁。（圖／翻攝自Threads／chialing_maze）

薔薔強調，這部影片的目的是為讓大眾對馬尼拉貧民窟居民，特別是生活在貧困中的孩童的關注和幫助。她認為這些生活在垃圾山中掙扎求存的人們，應得到更多的社會關懷而非被忽視，希望藉由影片讓更多人了解，並關心這些弱勢族群的困境。最後，她呼籲大家能積極分享這部影片，讓更多人看到並意識到，這個世界角落裡需要關注和援助的群體。

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薔薔, 我愛黑澀會, YouTuber

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