賈永婕與玄彬合照　老公的逆襲：和女神同框！

▲賈永婕老公王兆杰也曬出與柯佳嬿的合照。（圖／翻攝自臉書）

圖文／鏡週刊

台北101董事長賈永婕近日如願見到韓星玄彬，實現了她上任時就萬分期待的心願。玄彬此次為電影《哈爾濱》來台宣傳，記者會辦在台北101內。台北101董事長賈永婕也化身迷妹，坐「海景第一排」，得以近距離互動，她也開心在社群媒體曬出與玄彬的合照，喊：「見到此生的真愛。」

而賈永婕的丈夫王兆杰在昨（20）日也在社群平台發布了一張與演員柯佳嬿的合照。王兆杰身著印有「Team Taiwan」字樣的黑色帽T，與柯佳嬿並肩合影，王兆杰還俏皮地寫道：「嘿嘿，我也有和女神合照」。看來是要回應太太與男神合照。網友戲稱：「老公的逆襲來了！」

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▲賈永婕如願跟玄彬合照。（圖／翻攝自臉書）

賈永婕也幽默以對，主動分享了丈夫與柯佳嬿的合照。這場充滿趣味的「明星合照」風波，讓網友樂趣不斷，直呼：「婚姻生活就是繼續互相傷害」。



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