賈永婕懶理周玉蔻：我的對手是孫藝珍！　謝酸民挨轟低端幽默

記者王靖淳／綜合報導

女星賈永婕自去年接下台北101董事長職位後話題不斷，最近更找來南韓男神玄彬到台北101，並於事後狂曬兩人合照感謝酸民的批評指教，照片曝光後掀起兩派討論，就連名嘴周玉蔻都發文吐槽她是「低端幽默」。為此，賈永婕反擊了，同時也興奮高喊：「我的對手是孫藝珍。」

▲賈永婕（圖左）被周玉蔻罵低端幽默。（圖／翻攝自Facebook）

賈永婕18日曬出與玄彬的合照，照片中她以右手比出臉頰愛心的動作，兩人一同看向鏡頭，並配文寫道「我們是真愛。講完了。」接著更不忘搞笑表示「我只能說，我的右手臂肩膀的部分，現在已出軌。」貼文及照片曝光後，掀起不小討論，還有網友留言虧她，這番發言可能會引起名嘴周玉蔻的不悅，「賈董這樣Call姐又要生氣氣了。」為此，賈永婕則幽默回應：「拜託，我的對手是孫藝珍耶！」

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▲賈永婕曬出與玄彬的合照。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

事實上，周玉蔻昨（19）日才在臉書發文指責賈永婕展現的幽默感不只幼稚，還充滿自炫吹噓與自卑感作祟，且再度讓任命她的人顏面掃地。周玉蔻引用古詩來批評賈永婕對個人職責的漠視態度，吐槽她沉浸在個人的自我展現中，無視其所處職位的重要性與社會責任，「此人又一度讓任命她的人丟盡顏面！」

▲賈永婕說自己的對手是孫藝珍。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

周玉蔻進一步批評賈永婕在接下101董事長職位後，其社群上的發言頻頻顯現出她於該職位的不適任，直指她每次發布的臉書動態，都無意暴露了她在職業能力和知識理解上的空白。為此，周玉蔻認為，這對一個被官方任命的CEO來說是極為不適當，「賈永婕自上任後，每PO一次臉書就暴露一次她的空白無料，與不適任101董事長這個官股任命的CEO職位。」