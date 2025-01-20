ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

賈永婕懶理周玉蔻：我的對手是孫藝珍！　謝酸民挨轟低端幽默

記者王靖淳／綜合報導

女星賈永婕自去年接下台北101董事長職位後話題不斷，最近更找來南韓男神玄彬到台北101，並於事後狂曬兩人合照感謝酸民的批評指教，照片曝光後掀起兩派討論，就連名嘴周玉蔻都發文吐槽她是「低端幽默」。為此，賈永婕反擊了，同時也興奮高喊：「我的對手是孫藝珍。」

▲▼賈永婕周玉蔻（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲賈永婕（圖左）被周玉蔻罵低端幽默。（圖／翻攝自Facebook）

賈永婕18日曬出與玄彬的合照，照片中她以右手比出臉頰愛心的動作，兩人一同看向鏡頭，並配文寫道「我們是真愛。講完了。」接著更不忘搞笑表示「我只能說，我的右手臂肩膀的部分，現在已出軌。」貼文及照片曝光後，掀起不小討論，還有網友留言虧她，這番發言可能會引起名嘴周玉蔻的不悅，「賈董這樣Call姐又要生氣氣了。」為此，賈永婕則幽默回應：「拜託，我的對手是孫藝珍耶！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼賈永婕

▲賈永婕曬出與玄彬的合照。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

事實上，周玉蔻昨（19）日才在臉書發文指責賈永婕展現的幽默感不只幼稚，還充滿自炫吹噓與自卑感作祟，且再度讓任命她的人顏面掃地。周玉蔻引用古詩來批評賈永婕對個人職責的漠視態度，吐槽她沉浸在個人的自我展現中，無視其所處職位的重要性與社會責任，「此人又一度讓任命她的人丟盡顏面！」

▲▼賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

▲賈永婕說自己的對手是孫藝珍。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

周玉蔻進一步批評賈永婕在接下101董事長職位後，其社群上的發言頻頻顯現出她於該職位的不適任，直指她每次發布的臉書動態，都無意暴露了她在職業能力和知識理解上的空白。為此，周玉蔻認為，這對一個被官方任命的CEO來說是極為不適當，「賈永婕自上任後，每PO一次臉書就暴露一次她的空白無料，與不適任101董事長這個官股任命的CEO職位。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

推薦閱讀

約砲台男星「遇過此生最小」！她做完崩潰：一場惡夢 3線索抓真實身分

約砲台男星「遇過此生最小」！她做完崩潰：一場惡夢 3線索抓真實身分

美女主播「報男星性侵新聞」突昏倒！遭揣測性朝貢受害…哽咽發聲

美女主播「報男星性侵新聞」突昏倒！遭揣測性朝貢受害…哽咽發聲

「只有公視敢讓諧星當主角」黃鐙輝淚謝！刪預算惹火演藝圈　6藝人發聲

「只有公視敢讓諧星當主角」黃鐙輝淚謝！刪預算惹火演藝圈　6藝人發聲

李威遭爆低調結婚未公開　另一半長相曝光！

李威遭爆低調結婚未公開　另一半長相曝光！

快訊／SM官方正名「泰妍」！3／16臺北大巨蛋7種票價公佈　這群人可以先買

快訊／SM官方正名「泰妍」！3／16臺北大巨蛋7種票價公佈　這群人可以先買

警消出動200人找85歲失智父！林葉亭淚揭4天搜救進度：爸爸快回家

警消出動200人找85歲失智父！林葉亭淚揭4天搜救進度：爸爸快回家

孫生帶嫩妹見演藝圈前輩！「金髮辣露長腿」　不甩前JKF女神告白

孫生帶嫩妹見演藝圈前輩！「金髮辣露長腿」　不甩前JKF女神告白

邰智源被指「賺到錢卻身敗名裂」！他24字電爆 最後還送❤️EQ超高

邰智源被指「賺到錢卻身敗名裂」！他24字電爆 最後還送❤️EQ超高

日61歲女星「直播突打鼾」猝逝！　死因曝光搭檔淚訴：我腳還在抖

日61歲女星「直播突打鼾」猝逝！　死因曝光搭檔淚訴：我腳還在抖

台、日AV女優合作+1！CEO證實「多人混戰」　女優開條件：那裏跟名牌一樣長

台、日AV女優合作+1！CEO證實「多人混戰」　女優開條件：那裏跟名牌一樣長

黃聖依斷開！　楊子直播「拿11克拉鑽戒」求婚…打電話3次沒人接

黃聖依斷開！　楊子直播「拿11克拉鑽戒」求婚…打電話3次沒人接

快訊／楊千霈證實離婚！「去年才傳婚變」　8年前交往19天就閃婚

快訊／楊千霈證實離婚！「去年才傳婚變」　8年前交往19天就閃婚

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

約砲台男星「遇過此生最小」！她做完崩潰：一場惡夢 3線索抓真實身分

美女主播「報男星性侵新聞」突昏倒！遭揣測性朝貢受害…哽咽發聲

「只有公視敢讓諧星當主角」黃鐙輝淚謝！刪預算惹火演藝圈　6藝人發聲

李威遭爆低調結婚未公開　另一半長相曝光！

快訊／SM官方正名「泰妍」！3／16臺北大巨蛋7種票價公佈　這群人可以先買

警消出動200人找85歲失智父！林葉亭淚揭4天搜救進度：爸爸快回家

孫生帶嫩妹見演藝圈前輩！「金髮辣露長腿」　不甩前JKF女神告白

邰智源被指「賺到錢卻身敗名裂」！他24字電爆 最後還送❤️EQ超高

日61歲女星「直播突打鼾」猝逝！　死因曝光搭檔淚訴：我腳還在抖

台、日AV女優合作+1！CEO證實「多人混戰」　女優開條件：那裏跟名牌一樣長

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

賈永婕, 周玉蔻, 玄彬

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 藍委刪預算引演藝圈反彈！　「公開發聲12藝人名單」一次看
  2. 賈永婕懶理周玉蔻：我的對手是孫藝珍！　謝酸民挨轟低端幽默
  3. 曾寶儀電影院外見到她噴淚！　Hebe二刷「大方包場」Selina也來了
  4. 林雨宣臉書自介「頭上沒長草」挨酸　連PO劇照反刪預算挺公視
  5. 李威被爆秘婚…又恐遭檢察官「改列被告」　堂弟李易說話了！
  6. 昆凌嫁周杰倫10年揭「2事都沒變」　真實相處超甜：我們撐過來了
  7. 金敏喜不倫洪尚秀懷孕惹議！　母曾心疼護女：不准說我女兒是小三
  8. AKB48 Team TP奪《FansWorld粉絲窩》女團冠軍　感動：謝謝粉絲投票
  9. 柯震東健康亮燈「上吐下瀉到天亮」　才剛為戲增肥10kg近況曝
  10. 天王中居正廣性醜聞還沒完！　受害女痛苦駁斥：沒拿天價和解金

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366