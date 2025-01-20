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《台灣超人》票房破1400萬！　導演「全台跑透透」包場已達350場

記者黃庠棻／台北報導

記錄台灣將近百位「超人」的正向感動紀錄片《台灣超人》到昨（19）日為止，全台票房正式突破1400萬，累積超過5.5萬人次觀賞，好口碑更是持續擴散。票房1400萬的成績更是登上台灣紀錄片影史第七名，目前導演曲全立更是持續在全台和前來包場以及使用待用票觀看的師生見面分享，讓《台灣超人》持續熱映中。

▲紀錄片《台灣超人》全台票房正式突破1400萬。（圖／牽猴子股份有限公司提供）

▲紀錄片《台灣超人》全台票房正式突破1400萬。（圖／牽猴子股份有限公司提供）

《台灣超人》引發熱烈的共鳴、迴響及討論，創下的票房佳績，代表感動的延續，曲全立導演和團隊在全台跑透透，全台各地已跑了超過200場。導演曲全立表示他在跑《台灣超人》時，最常聽到觀眾跟他說「以為紀錄片好無聊！但是看了《台灣超人》之後發現紀錄片一點都不無聊，尤其電影給太多啟發。」也有很多人講說「好久沒有看到這樣有能量、有生命的一個電影，覺得被撞擊到，那種被撞擊的力量離開戲院後還影響著！」

▲紀錄片《台灣超人》全台票房正式突破1400萬。（圖／牽猴子股份有限公司提供）

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▲紀錄片《台灣超人》全台票房正式突破1400萬。（圖／牽猴子股份有限公司提供）

曲全立導演更提到這次《台灣超人》的特別之處「我們看到許多的師長、校長和高中、國中的孩子走路進戲院，也有坐遊覽車、坐火車來看《台灣超人》。這些孩子幾乎都是在比較偏遠地方。在回饋單上，會發現每一個孩子都是被《台灣超人》的每一個故事深深的感動了，因為國中跟高中的孩子正處於比較害羞的年紀，所以大家都有透過文字來跟我們分享。」

▲紀錄片《台灣超人》全台票房正式突破1400萬。（圖／牽猴子股份有限公司提供）

▲紀錄片《台灣超人》全台票房正式突破1400萬。（圖／牽猴子股份有限公司提供）

有這麼多的師生、學子受到《台灣超人》的正面影響和鼓勵，導演曲全立也透露教育部長和次長都很願意支持《台灣超人》，所以導演也正在籌劃執行一個夢想，希望透過自己的力量去找到更多的企業和朋友，募集500場放映給更多的國中、高中生的孩子們，讓他們感受《台灣超人》帶給他們更多的能量。

▲紀錄片《台灣超人》全台票房正式突破1400萬。（圖／牽猴子股份有限公司提供）

▲紀錄片《台灣超人》全台票房正式突破1400萬。（圖／牽猴子股份有限公司提供）

目前《台灣超人》經過團隊統計，包場已達將近350場，有企業、社會團體、公部門，親子、師生，親朋好友一同進戲院觀影。《台灣超人》也已安排了許多場使用待用票，安排國小、國中、高中的學生來看，截至目前為止，已經安排了超過9000位學子到戲院觀看，預計還會持續增加。這是《台灣超人》在去年年底已完成的募資計畫項目之一，透過群眾集資讓《台灣超人》可以讓偏鄉或較少有機會到戲院觀看電影的學生前來感受極具意義的生命教育。

▲紀錄片《台灣超人》全台票房正式突破1400萬。（圖／牽猴子股份有限公司提供）

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