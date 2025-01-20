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女神白鹿被敖瑞鵬「吃醋強勢激吻」　《白月梵星》送驚喜到台灣！

記者黃庠棻／台北報導

最夯仙俠劇《白月梵星》由陸劇女神白鹿攜手新晉小生敖瑞鵬演出，從仙妖對立到異城秘密，兩人一路過關斬將，從開始的互相懷疑到彼此信任，感情逐步升溫，宿命感拉滿，播出後話題不斷，根據數據平台統計，本劇全網有效播放量已經突破4億，並拿下愛奇藝國際版的台灣熱播榜冠軍。

▲《白月梵星》由白鹿、敖瑞鵬主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《白月梵星》由白鹿、敖瑞鵬主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

《白月梵星》改編自星零的小說《白爍上神》，描述白鹿飾演的城主之女「白爍」為報恩而立志修仙，尋仙途中意外遇見皓月殿之主「梵樾」（敖瑞鵬飾），在梵樾試探白爍的過程中，他手上的上古物無念石竟認主保護白爍，進入白爍體內，兩人因此決定攜手結伴降魔除妖。

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▲《白月梵星》由白鹿、敖瑞鵬主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《白月梵星》由白鹿、敖瑞鵬主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

隨著劇情推進，白爍與未婚夫「重昭」（常華森飾）及梵樾之間的三角戀情愈發糾葛。第11集中，梵樾為了救助嬰兒，不惜消耗自身靈力，最終昏厥不醒，白爍煉製丹藥將他救回，未料梵樾醒來後失去了記憶，性格也從高冷變得溫柔依賴，甚至還會撒嬌討抱抱並奪走她的吻。

▲《白月梵星》由白鹿、敖瑞鵬主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《白月梵星》由白鹿、敖瑞鵬主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

為了保護梵樾，白爍謊稱兩人是戀人，為他取了暱稱「木木」，兩人因此逐漸拉近距離。恢復記憶後，梵樾見白爍對失憶時的他念念不忘，竟表現出強烈的嫉妒，吃起自己的飛醋，為了宣示主權，他霸氣地摟著她激吻並稱這才是真正的他。目睹情敵重昭抱著白爍，梵樾更是完全藏不住自己的情緒，怒嗆對方「一介廢物沒有資格與她生死與共」，敵對火藥味濃厚。

▲《白月梵星》由白鹿、敖瑞鵬主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《白月梵星》由白鹿、敖瑞鵬主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

拍攝吻戲前，導演朱銳斌多次提醒敖瑞鵬要展現霸氣，但正式開拍後，敖瑞鵬的吻法顯得拘謹，讓導演忍不住上前指導，還開玩笑地說「不夠粗暴啊！看來你是真的沒經驗。」說完便抱住敖瑞鵬親自示範，逗得敖瑞鵬露出驚嚇表情。

▲《白月梵星》由白鹿、敖瑞鵬主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《白月梵星》由白鹿、敖瑞鵬主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

在導演的示範後，敖瑞鵬重新投入拍攝，但他突如其來的強勢進攻反倒讓白鹿忍不住笑場，兩人調整情緒後，終於順利完成吻戲，結果敖瑞鵬害羞到不敢觀看回放，把檢視畫面的任務推給白鹿，自己則躲到一旁等待。

白鹿跟敖瑞鵬透過《白月梵星》首度合作，提起對彼此的初印象，白鹿表示，第一次見到他是在梳化間，感覺是靦腆的男生，但她知道那不是對方的本質，熟悉以後覺得「想法很跳脫，是個挺可愛的人。」敖瑞鵬則笑稱白鹿開朗、熱情的程度超乎他想像，原本他以為自己已經夠E了，但認識女方之後才見識到什麼叫真正的E人。

▲《白月梵星》由白鹿、敖瑞鵬主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《白月梵星》由白鹿、敖瑞鵬主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

談起劇中感情升溫關鍵，白鹿透露，應該是梵樾失憶，變成坦率愛黏人的「木木」後，讓她開始直面自己的內心。對於自己所詮釋的角色，白鹿也很有共鳴，她說「白爍從小被嘲笑不自量力，但她從不在乎，勇敢朝著目標奔去，劇中她經歷了很多生死關頭，一路成長為可以面對大局的女人，所以演戲時，我希望把她聰明、成熟的一面也帶出來。」

▲《白月梵星》由白鹿、敖瑞鵬主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《白月梵星》由白鹿、敖瑞鵬主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

《白月梵星》掀起熱烈迴響，白鹿、敖瑞鵬、代露娃也特地用閩南語錄製早安鈴聲，問候台灣劇迷，白鹿的「再不起床就要來不及了，卡緊！卡緊！卡緊！」讓劇迷直呼可愛，還有人笑稱腔調聽起來像客家話；敖瑞鵬撂下「趕緊起床看《白月梵星》呀～」自帶喜感的尾音很有記憶點，最後挑戰的代露娃說完「哩丟跨《白月梵星》」後，更不忘可愛眨眼，3人各有特色。《白月梵星》劇情即將進入後段高潮，白鹿表示，30集之後她和梵樾的感情會更加虐心，也會有更多精彩情節，希望大家繼續關注與期待。《白月梵星》正在愛奇藝國際版熱播中。

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白月梵星, 白鹿, 敖瑞鵬

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