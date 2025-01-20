邰智源被指「賺到錢卻身敗名裂」！他24字電爆 最後還送❤️EQ超高

記者潘慧中／綜合報導

邰智源近年以網路節目《木曜4超玩》知名度更上層樓，但隨著六大金剛退役，他2月將睽違10年回歸電視頻道主持新節目，「是公視台語台選擇了我。」未料消息曝光後，意外引出網友留言「賺到錢卻身敗名裂」，他看了則選擇以高EQ回應。

▲邰智源高EQ回應網友留言。（圖／翻攝自Instagram／taitaihome）



該網友18日在節目宣傳片的貼文下留言「感覺以後要去走政治了？但勸你不要…以免賺到錢卻身敗名裂」，並附上一個笑哭的表情符號。對此，邰智源理性地回答，「你不用擔心我，你把你的生活過好就行了，祝福你勝利成功」，最後還附上一顆愛心圖案。

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▲邰智源將回歸電視頻道主持新節目。（圖／翻攝自Instagram／taitaihome）

事實上，邰智源2024年現身走鐘獎擔任頒獎嘉賓時，便澄清《木曜4超玩》不是解散，而是「自然消失了」。但被阿翰問到「是你害的嗎」的時候，他在台上承認「一部份啦！我們一個人不要扛全部的責任，我們要曉得責任要分散」。

▲邰智源承認《木曜4超玩》已經「自然消失」。（圖／翻攝自Instagram／taitaihome）



不只這樣，邰智源當時還在台上表示將開設新頻道，「當舊頻道岌岌可危，大家就會開一個新頻道！希望將來能在拍攝一些日本相關的片子。」如今，他先重回電視台主持著手，讓大批粉絲都相當期待。