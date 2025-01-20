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電視台宮鬥血淋淋！　閨密主播新聞歸me…張齡予心機變裝搶獨家

【獨家】【主播宮鬥血淋淋】閨密主播新聞歸me　張齡予心機變裝搶獨家

▲張齡予請辭主播改當主持人，原本順風順水，只是陳年八卦被挖出，被簡立喆控早年搶獨家的醜事。

圖文／鏡週刊

關於電視台女主播宮鬥的新聞，最近有一碼再次於網路上掀起話題。其中的受害者、前主播簡立喆在節目中透露，曾遭到以為情同姐妹的另名女主播「背刺」，利用偷天換日的手法搶走獨家，但沒指名道姓是誰；如今圈內綜合故事中的線索，推論出該名暗自「貍貓換太子」的女主播其實是張齡予。

在《小明星大跟班》中，簡立喆分享遭後輩陷害的故事，形容對方跟自己像姐妹一樣；由於該名女主播（當時為記者）說想處理好萊塢新聞，簡立喆剛好訪完來台的國際巨星，之後因準備休長假，所以拚命製作其他專題中，於是該名女主播就對簡立喆說：「姐，妳好好休假陪女兒，我幫妳做（收尾）！」

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【獨家】【主播宮鬥血淋淋】閨密主播新聞歸me　張齡予心機變裝搶獨家

▲日前簡立喆在節目上爆料，曾被視為閨密的某女主播「貍貓換太子」，奪走自己的新聞。（圖／翻攝自我愛《小明星大跟班》YouTube）

借衫變髮　除名簡立喆

簡立喆不疑有他，結果放完長假，回台灣才發現「事情大條了」，回顧當時，很多人傳簡訊問簡立喆：「這個巨星不是妳去訪問的嗎？怎麼現在變成某某某！」邀「國際巨星」來台的片商因此收到媒體同業雪片般的抗議，因為明明只有主播級（簡立喆）能訪問，沒想到最後掛上的卻是記者級的名字。如今這「記者級的名字」，被爆出就是後來已成女主播的張齡予。

【獨家】【主播宮鬥血淋淋】閨密主播新聞歸me　張齡予心機變裝搶獨家

▲除了主播台的話題，簡立喆曾閃婚又離婚。近日她上節目坦言與前夫的婚姻帶給她很大傷害，讓她對人的信任感完全破滅；至今沒交男友的她，再爆張齡予偷走專訪。（圖／鏡週刊提供）

原來當時張齡予透過剪接技術，跟化妝師借了簡立喆當天所穿的衣服、梳了跟簡立喆一模一樣的髮型；攝影機拍正面時，張齡予就把簡立喆的畫面換成自己的；新聞最後還把簡立喆除名，只寫「張齡予採訪報導」。對此，如今的簡立喆怒道：「貍貓換太子，讓大家都信得妥妥的，而且她現在還很紅呢！」

【獨家】【主播宮鬥血淋淋】閨密主播新聞歸me　張齡予心機變裝搶獨家

▲目前幾乎已經離開電視圈的簡立喆，當初最大新聞是「開播前未到班，影響新聞播出」，被記了小過兩次。（圖／鏡週刊提供）

酒店千金　轉戰主持人

比對種種線索，簡立喆在節目上講的人就是張齡予。簡立喆46歲、張齡予則是37歲，確實是相差9歲的學姐妹關係。2003年，簡立喆取得美國碩士學位後，考進位於美國洛杉磯的東森美洲電視，擔任好萊塢特派員並開始製作兼主持相關節目，2005年回到台灣的東森新聞台；張齡予則曾在東森新聞台育樂中心擔任記者兼主播，之後轉至三立新聞台，可見有所重疊。

簡立喆與張齡予各自在彼此領域都非常有名，簡立喆有「台灣專訪過最多國際名人的雙語主播」之稱，還是愛國者科技集團策略長兼發言人，社群網站頻道曾獲選台灣十大深度影評，也擔任世新大學新聞系講師，並同步跨足影劇圈，媽媽是前國民黨立委趙麗雲。

【獨家】【主播宮鬥血淋淋】閨密主播新聞歸me　張齡予心機變裝搶獨家

▲張齡予（右）採訪九把刀（中）劈腿道歉記者會時「翻白眼」成名，多年後她解釋只是角度問題，跟當時的「小三」周亭羽並非閨密。（圖／翻攝自中視新聞）

張齡予則是麗翔酒店千金，曾獲網路評比為全方位主播第一名，從三立晚間新聞當家主播轉戰節目主持，《健康零距離》是張齡予第一次主持的帶狀節目，她為節目做足準備、考取國際健康管理師認證，節目號稱「逆勢成長、收視屢創新高」。

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