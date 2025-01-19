A-Lin最終場「2重量級嘉賓」自己走上台　她傻問：你們上來幹嘛？

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后A-Lin今（19日）下午在台北小巨蛋開唱，也是她此次「A-LINK WITH PASSENGERS–最終站」的最後一場，安可橋段她迎來「最重量級」的嘉賓，也就是A-Lin的爸媽，「重量級，他們體重蠻重的。」

▲▼A-Lin安可迎接爸媽上台。（圖／众悅娛樂提供）

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昨天她才虧坐在包廂的爸媽，「回去不可能有弟弟妹妹吧，結果媽媽還跟我開玩笑說晚上要回去打針囉，不可能有吧！」這也是A-Lin爸媽第三次站上小巨蛋舞台，A-Lin爸爸還幽默說：「我剛喝兩杯能量飲料，喝不夠。」讓全場笑翻。

A-Lin問他們：「你們上來要幹嘛？不可能唱歌吧！」A-Lin爸爸說：「被cue的啊。」媽媽則回：「有人cue我們，我們也沒準備什麼啊！」相當幽默，最後全體還是一起演唱了張惠妹的〈一想到你呀〉，結合母語演唱，氣勢徬礡。A-Lin媽媽特別說：「非常謝謝大家對A-Lin的愛護與支持喔，謝謝！」爸爸則大喊：「下台！」超級搞笑。

▲▼A-Lin演唱會今晚在台北小巨蛋劃下完美句點。（圖／众悅娛樂提供）

A-Lin也感性說：「謝謝最重最重量級的嘉賓，我的爸爸媽媽，謝謝你們對a-Lin的愛護，如果沒有他們的個性，我也不會有這樣的幽默感。」她表示，自己生長的環境就是有這樣特別的幽默感，「連吵架也很好笑，我每天都看到他們吵架，所以剛剛看到他們手牽手覺得很怪，還說要打針什麼的，是不是很幽默，我的家人。」尾聲還向全場預告：「我們大巨蛋見！」令歌迷相當期待好消息。