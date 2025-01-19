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郭書瑤賣私服做公益！　王彩樺曝她私下另一面

記者蕭采薇／台北報導

王彩樺與郭書瑤日前一起舉辦愛心公益二手拍活動，兩人在戲劇《完全省錢戀愛手冊》裡母女情深，戲外將緣分延續。她們將拍賣珍藏戲服、舞台裝等物品，所得扣除成本後全數捐贈公益團體，為弱勢族群送上溫暖，讓愛在過年前延續，吸引上百粉絲到場獻愛心。

▲▼王彩樺（右）讚郭書瑤暖心如親女兒。（圖／星星相藝提供）

▲王彩樺（右）讚郭書瑤（左）暖心如親女兒。（圖／星星相藝提供）

王彩樺表示，此次義賣活動讓她感到非常感恩：「希望能透過這個機會幫助一些無法好好過年的弱勢族群，讓他們感受到更多溫暖。」她感謝郭書瑤與其經紀人促成此機會，「希望大家在新的一年都能平安順遂，心想事成！」

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郭書瑤拿出過往演出精緻的舞台裝，每套都愛心價，瑤瑤表示，這次義賣的物品類型豐富，戲服與舞台裝兼具，「工作上常有服裝需求，希望這些衣物能循環利用，讓愛也跟著流動起來。」

▲▼王彩樺（右）讚郭書瑤暖心如親女兒。（圖／星星相藝提供）

▲郭書瑤拿出過往演出精緻的舞台裝，每套都愛心價。（圖／星星相藝提供）

王彩樺與郭書瑤兩人私交甚篤，此次合作義賣更顯默契。王彩樺回憶起兩度與郭書瑤合作拍戲，雖都飾演她的媽媽，但感情從陌生到親密，「第一次拍《通靈少女2》，發現瑤瑤是很專注的演員；到了《完全省錢戀愛手冊》，我們則無話不談，她還會像女兒一樣關心我有沒有吃飽，真的像一家人。」郭書瑤則笑稱彩樺姐是可愛的大姐姐，「她既能溫暖感性，也能幽默俏皮，和她相處總是充滿歡笑。」

▲王彩樺辦愛心義賣。（圖／翻攝王彩樺粉專）

▲王彩樺辦愛心義賣。（圖／翻攝王彩樺粉專）

談及農曆新年計劃，王彩樺透露將與家人前往越南富國島，放鬆身心，陪伴家人，她說：「過去忙於工作，這次趁過年陪陪孩子，順便避寒散心。」

郭書瑤則表示過年沒有特別安排，將在家中與家人團聚，她說家中的傳統是未婚的孩子可以繼續領紅包，自己則期待享受這份小確幸。此次義賣活動展現兩人對公益的熱情，期待透過服裝的循環利用，將愛與溫暖傳遞至更多需要幫助的角落，讓社會更加美好。

 

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郭書瑤, 王彩樺

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