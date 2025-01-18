美麗本人即將升格二寶爸「小孩性別曝」！　不避孕終於如願：興致來就出發

記者孟育民／台北報導

「美麗本人」因為主持《大嘻哈》、《夜市王》人氣爆紅，私下的他是個十足的電玩咖，近日也和PlayStation合作推出一支以 PlayStation 為靈感的活動影片，工作行程滿檔。他和老婆結婚至今，育有一個女兒，更在去年10月宣布即將當二寶爸，寶寶性別一樣是女生，他接受《ETtoday星光雲》訪問，分享心情，「我得知的時候，一則以喜一則以憂，開心的是『耶是女兒』，但不開心怎麼會是女生，我家庭地位沒辦法提升了，我一直喜歡男生是因為可以欺負，可以玩得很粗魯。」

▲美麗本人即將升格二寶爸 。（圖／翻攝自美麗本人臉書）

美麗本人向來都不避諱在積極備孕，如今終於得償所願，他透露並沒有特別算日子，「原本有看時間，但壓力太大，我覺得就放輕鬆做喜歡做的事情，不要有壓力，會比較舒服，沒在避孕的，想上工就上工，真的興致來了就出發。」認為可能前段時間比較認真在運動，身體變好也是讓老婆懷孕的因素之一。

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▲▼美麗本人私下是電玩狂粉，為了破關會敖夜不睡覺 。（圖／翻攝自美麗本人臉書）

家裡即將有兩個女兒，在面對教育問題，問到如果小孩未來愛玩電動怎麼辦？他則說：「我自己是你做完該做的事情就好，你想玩什麼多久都可以，不要你先玩了，然後沒時間寫功課，我可能就會不太高興。我會叫她自己控制時間，如果她沒控制好就換我控制了。」