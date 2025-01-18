吳奇隆、蔡少芬當年分手原因曝光！女方認「無法忍受」：傷心又痛苦

記者劉宛欣／綜合報導

藝人吳奇隆近日與妻子劉詩詩頻傳婚變，雙方都遲遲未正面回應，使得外界議論紛紛。與此同時，吳奇隆過去的情史也再度被提起，他曾與《甄嬛傳》飾演皇后一角紅遍亞洲的女星蔡少芬有過一段情，交往長達3年之久，不過最後仍以分手收場，而蔡少芬對此曾公開坦言分手的背後原因。

▲蔡少芬、吳奇隆曾有一段情。（圖／翻攝YouTube／命運好好玩）

資深媒體人許聖梅近日登上《命運好好玩》，點出蔡少芬、吳奇隆當年非常相愛，但可惜在「錯的時間遇到了對的人」，她提到吳奇隆小時候曾是跆拳道國手，但為了幫家裡還債而擺地攤維生，直到被挖掘進入演藝圈。後來他前往香港發展，賺的錢也都還是有9成拿去還債，1999年合作TVB大作認識了蔡少芬，兩人因此陷入熱戀3年的時間。

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▲蔡少芬的家庭狀況比吳奇隆差。（圖／翻攝YouTube／命運好好玩）

不過，蔡少芬當年的情況比吳奇隆更慘，吳奇隆17歲開始幫生意失敗的爸爸還債，蔡少芬則是有個賭鬼媽媽，在蔡少芬10幾歲時就逼著她去選美，選上了以後還把她推給知名香港富商劉鑾雄，使得外界對蔡少芬與劉鑾雄的關係有所想像，後來吳奇隆與蔡少芬熱戀，就傳出彼此家庭都反對這段戀情。

▲蔡少芬曾公開談與吳奇隆分手原因。（圖／翻攝YouTube／命運好好玩）

事實上，蔡少芬曾親口提及分手原因並非家長反對，甚至坦言自己見過男方父母，相處上都沒問題，但吳奇隆有一件事情讓她無法忍受就是「什麼都不說」，蔡少芬是一個很有分享欲的人，但吳奇隆很不愛說心裡話，許聖梅感嘆：「他太早進入演藝圈，很努力在還錢，性格上無法分享所有的心事。」蔡少芬也提到交往後期吳奇隆去中國大陸拍戲之後，情況更糟糕，就跟失蹤了一樣，兩人最後才會走不下去，蔡少芬也承認跟吳奇隆分手非常傷心、痛苦。