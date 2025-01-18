全鎮為她熄燈！　《情迷四月天》95歲瓊安普洛萊特離世

記者張筱涵／綜合報導

英國知名舞台與影視演員瓊安普洛萊特（Dame Joan Plowright），於2025年1月16日安詳辭世，享耆壽95歲。她的家人在聲明中表示：「瓊與家人共度了她生命中的最後時光，安然離世。她的一生充滿輝煌的演藝成就和愛與回憶。」

▲瓊安普洛萊特辭世，享耆壽95歲。（圖／路透社）



瓊安普洛萊特的演藝生涯橫跨六十餘年，以舞台與電影的多樣表現聞名，並憑藉1991年電影《情迷四月天》（Enchanted April）獲得奧斯卡最佳女配角提名及金球獎肯定。

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作為國家劇院的重要成員，瓊安普洛萊特參與了《聖女貞德》（Saint Joan）、《萬尼亞叔叔》（Uncle Vanya）等多部經典劇目，為劇院奠定基石。她的卓越貢獻獲得多項殊榮，包括托尼獎、奧利佛獎和英國電影學院獎（Bafta）提名。

瓊安普洛萊特在1950年代崛起於倫敦西區劇院，並於1957年與勞倫斯·奧利佛爵士（Sir Laurence Olivier）合作《演藝人》（The Entertainer）結識，兩人於1961年結婚，成為英國劇壇的黃金搭檔。

瓊安普洛萊特特不僅在舞台與影壇成就卓越，更以智慧與幽默深受同行與觀眾喜愛。國家劇院現任總監魯弗斯諾里斯（Rufus Norris）表示：「瓊的天賦與奉獻對國家劇院的發展不可磨滅，她的一生是劇壇的瑰寶。」

為紀念這位傳奇演員，倫敦西區劇院宣布將於1月23日為她熄燈兩分鐘，以表悼念。英國戲劇協會也發表聲明稱：「瓊安普洛萊特特以她的才華與努力，為劇壇留下深遠的影響。」

瓊安普洛萊特的家鄉斯肯索普（Scunthorpe）的普洛萊特劇院同樣發表聲明哀悼：「她是我們小鎮的驕傲，也是劇壇的傳奇人物。我們將永遠銘記她的非凡人生與藝術成就。」