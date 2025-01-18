宋慧喬209坪豪華獨棟首公開！家門前有廣闊院子　網驚呼：裝潢超美

記者吳睿慈／綜合報導

女神宋慧喬睽違10年回歸大銀幕驚悚電影《黑祭司2：闇黑修女》，她近來努力宣傳新作，難得透過好友Davichi姜珉炅的YouTube頻道釋出日常工作的Vlog，罕見公開位於三成洞的獨棟別墅，隱密度極高，還擁有大院子供寵物犬Ruby跑，家中裝潢素雅不失貴氣，令粉絲直呼「家裡好漂亮」、「裝潢超美」、「人類宋慧喬的一面特別有人情味」。

▲宋慧喬日常曝光。（圖／翻攝自YouTube）



宋慧喬近日為宣傳電影《黑祭司2：闇黑修女》，難得曝光工作日常，揭開私下的面貌、工作模式以及聚餐與喝一杯的放鬆日常，就連家裡豪華裝潢也罕見公開，姜珉炅與她聚餐過後，兩人直接返家住一晚，開心地站在鏡子前卸妝，與一般人無異的日常添加許多人情味，令粉絲看得津津有味。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲宋慧喬209坪豪華獨棟首度公開。（圖／翻攝自YouTube）



由於影片裡，宋慧喬家裡以溫暖色系的木頭裝潢為主，牆壁上還掛著大幅黑白色系的畫作，燈光以黃色溫暖調為主，家中設計與她氣質相符，既典雅又不失貴氣。不僅如此，宋慧喬家裡餐廳部分還有大片窗戶可以眺望外面的景色，就連客廳也可以看到室外廣闊的院子，家中非常寬廣。

▼▲宋慧喬家裡為地上2樓、地下1樓。（圖／翻攝自YouTube）



據韓媒報導，宋慧喬所公開的獨棟別墅，位於三成洞，該社區隱密性極高，而她所購入的房子型態為地上2樓、地下1樓的獨棟，總面積為690平方公尺（㎡）、約209坪，她在2022年購入後重建，直到2024年5月完工才住進去，入住近1年來首度公開。