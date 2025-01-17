男神玄彬與101大樓合照公開了！　賈永婕嗨喊：賈董人生KPI達成

記者劉宛欣／綜合報導

南韓男神玄彬為宣傳新作《哈爾濱》於16日來台，與同片演員朴勳、製片人金元國出席記者會，引發全台粉絲關注。台北101董事長賈永婕17日激動發文「就在我身邊」，證實邀到玄彬蒞臨101大樓，稍早她終於曬出玄彬、朴勳在101年的照片，直喊「賈董人生KPI達成」。

▲賈永婕曬出玄彬、朴勳在101前的照片。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

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賈永婕17日下午先是發布了一則短片，影片中她透露她的辦公室將作為玄彬受訪的場地，直言「我真的不敢相信，這是真的嗎？老天爺，這個是等一下玄彬的休息室，因為他們選了賈董辦公室」，笑稱自己把家裡的家當都搬來了，影片中可以看到香氛蠟燭、各式台式小點、咖啡、香檳等等，為了迎接貴客卯足了全力。

▲賈永婕為了迎接貴客準備了許多。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

影片文字賈永婕幽默寫下：「我知道我會被叫去立法院罵100次，但是我願意，酸民罵我、名嘴罵我、立委、長官罵我，我都願意，我什麼都願意。」晚間更是曬出了玄彬、朴勳在101前拍的帥照，喊出「賈董人生KPI達成」，網友紛紛羨慕表示「天啊！只有賈董能超越賈董，男神都來了」、「帥到爆」、「業績翻3倍」、「賈董無極限」、「愛的迫降在101」。