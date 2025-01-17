蘆田愛菜20歲「和服美照」曝光！國民女兒長大成人　非凡氣質引網盛讚

文／妞新聞

日本最可愛的童星「蘆田愛菜」歡慶20歲成年！自小就深受日本國民喜愛，甚至被譽為「國民女兒」的蘆田愛菜，為迎接日前的「成人之日」特地穿著和服亮相，私生活低調、鮮少使用社群分享日常的蘆田，在和服之姿曝光後不僅引起日網暴動，更讓眾多網友盛讚「是出色的大人！」

每年一月的第二個星期一，日本皆會迎來「成人式」的大日子。年滿18歲至20歲的年輕男女，都將盛裝打扮出席慶祝活動。而年滿20歲的蘆田愛菜，在今年的成人之日選擇了一套白底牡丹花樣的和服，展現出的非凡氣質叫人難以移開雙眼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蘆田愛菜20歲了。（圖／ジョビィキッズ）

▲蘆田愛菜在《環太平洋》中飾演菊池凜子角色的小時候。（圖／cinematoday）

蘆田愛菜在5歲時，就因演出日劇《Mother》備受關注，更曾在好萊塢電影《環太平洋》中亮相。轉眼間，蘆田也年滿成年的20歲。她表示自己從小就從許多人身上獲得無數的愛與善意，而這些能量不僅是她的成長泉源，更造就了現在的自己。

▲蘆田愛菜透露未來想挑戰的夢想是環遊世界遺產。（圖／天馬行空）

蘆田愛菜誓言會把感恩之情牢牢記在心底，並努力成為一個能夠給予他人支持的人。此外，目前就讀明民私立大學，身兼學業及演藝事業的她，也透露未來想挑戰的夢想是環遊世界遺產，期望藉由雙眼的親自見證，將至今所學習到的知識化作實際經驗。

【延伸閱讀】

童星起家，看著他們長大！小時不得了長大更厲害的5位日本明星

松岡茉優日劇《最好的教師》9大看點！《3年A班》原班人馬打造、菅田將暉特別獻聲！

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！