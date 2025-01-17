《大熱門》年前最後一錄「Lulu親自發紅包」！每個人都有：小小心意

記者潘慧中／綜合報導

Lulu（黃路梓茵）2023年以《綜藝大熱門》拿下金鐘獎綜藝節目主持人獎，流利口條、機智反應受到進一步的肯定。適逢過年前夕，她17日凌晨完成該節目年前的最後一錄後，還不忘發送紅包給每位夥伴。

▲Lulu親自發送紅包。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）



從Instagram限時動態中，可以看到Lulu開錄前後「一條蟲、一條龍」的搞笑對比畫面，顯見她對工作的投入，即便已經是凌晨近3點，一開錄立刻人來瘋！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Lulu 17日凌晨完成《大熱門》的年前最後一錄。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）



為了感謝每位工作人員一整年的辛苦，Lulu親自發送紅包，「每一位夥伴都超重要」，她最喜歡看大家開心拿紅包歡聚的時刻，「小小心意，滿滿感謝。」

▲Lulu親自感謝每位工作人員的付出。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）



照片中，只見Lulu穿得非常喜氣地進棚錄影，亮紅色針織衫搭配白色蛋糕裙，展現俏皮又活力的一面。

Lulu IG全文：

綜藝大熱門年前最後一錄！

謝謝大家一整年的辛苦

每一位夥伴都超重要

最喜歡看大家開心拿紅包歡聚的時刻

小小心意 滿滿感謝

#梓茵主持的日常

#綜藝大熱門