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曾拿青龍獎！「天才童星」文赫7年來沒戲演　靠外送維生一天賺1000元

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「天才童星」文赫4歲出道，參演國民電視劇《搜查班長》打開知名度，他2002年主演的《野人時代》曾創下50%收視佳績，11歲時更以電影《我們扭曲的英雄》獲得青龍獎演技獎肯定。擁有40年演技經驗的他，卻在2018年後消失於螢幕前，受到疫情影響，所有試鏡機會全沒了，他只能靠打工外送維生，曾經一天最少只能賺韓幣4萬元（約台幣1千元），近況曝光令粉絲心疼不已。

▲▼曾拿青龍獎！「天才童星」7年來沒戲演　靠外送維生一天賺1000元。（圖／翻攝自MBN）

▲文赫曾拿青龍獎，被譽為「天才童星」，但已經7年沒戲演。（圖／翻攝自MBN）

文赫於4歲踏入戲劇圈，曾被譽為「天才童星」，參演過非常多夯作，只是他2018年參演《Feel Good To Die》之後，演藝事業停擺，受到疫情影響試鏡機會全無，他近日登上節目《特種世界》公開近況，這幾年靠打工維生、接接外送單，一單為韓幣3000元到3500元（約台幣75元到87元）不等，「一小時內要接好幾單，才能勉強到達最低時薪」。

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▲▼曾拿青龍獎！「天才童星」7年來沒戲演　靠外送維生一天賺1000元。（圖／翻攝自MBN）

▲文赫近年來靠外送維生。（圖／翻攝自MBN）

然而近來景氣不好，文赫坦言「訂單也有變少」，有時候就到便利商店買三角飯糰裹腹，一邊緊盯著是否有訂單進來。被問到收入約莫多少？他透露自己的工作時長「從6點開始，現在會看看狀況到晚上10點或是11點再回家，有時候多達20個訂單，但也有達不到20的時候，一天最少的狀況只有賺韓幣4萬元（約台幣1千元）」。

▲▼曾拿青龍獎！「天才童星」7年來沒戲演　靠外送維生一天賺1000元。（圖／翻攝自MBN）

▲文赫接連遇到低潮打擊，原論及婚嫁的女友悔婚。（圖／翻攝自MBN）

文赫說出低潮心情，這段期間與論及婚嫁的女友分開，令他崩潰不已，「覺得自己變得很渺小也自卑，3年來都很辛苦，打開冰箱就只開酒，然後眼睛一睜開發現自己突然出現在麻浦大橋上」，承認借酒澆愁，近況曝光引起各界討論。

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