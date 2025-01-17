記者吳睿慈／綜合報導

南韓「天才童星」文赫4歲出道，參演國民電視劇《搜查班長》打開知名度，他2002年主演的《野人時代》曾創下50%收視佳績，11歲時更以電影《我們扭曲的英雄》獲得青龍獎演技獎肯定。擁有40年演技經驗的他，卻在2018年後消失於螢幕前，受到疫情影響，所有試鏡機會全沒了，他只能靠打工外送維生，曾經一天最少只能賺韓幣4萬元（約台幣1千元），近況曝光令粉絲心疼不已。

▲文赫曾拿青龍獎，被譽為「天才童星」，但已經7年沒戲演。（圖／翻攝自MBN）



文赫於4歲踏入戲劇圈，曾被譽為「天才童星」，參演過非常多夯作，只是他2018年參演《Feel Good To Die》之後，演藝事業停擺，受到疫情影響試鏡機會全無，他近日登上節目《特種世界》公開近況，這幾年靠打工維生、接接外送單，一單為韓幣3000元到3500元（約台幣75元到87元）不等，「一小時內要接好幾單，才能勉強到達最低時薪」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲文赫近年來靠外送維生。（圖／翻攝自MBN）

然而近來景氣不好，文赫坦言「訂單也有變少」，有時候就到便利商店買三角飯糰裹腹，一邊緊盯著是否有訂單進來。被問到收入約莫多少？他透露自己的工作時長「從6點開始，現在會看看狀況到晚上10點或是11點再回家，有時候多達20個訂單，但也有達不到20的時候，一天最少的狀況只有賺韓幣4萬元（約台幣1千元）」。

▲文赫接連遇到低潮打擊，原論及婚嫁的女友悔婚。（圖／翻攝自MBN）



文赫說出低潮心情，這段期間與論及婚嫁的女友分開，令他崩潰不已，「覺得自己變得很渺小也自卑，3年來都很辛苦，打開冰箱就只開酒，然後眼睛一睜開發現自己突然出現在麻浦大橋上」，承認借酒澆愁，近況曝光引起各界討論。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。