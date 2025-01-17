直擊／李玟二姊證實「徹底斷聯Bruce」 　87歲母慟喊：救救我的妹妹

記者蔡琛儀／新北報導

已逝的天后李玟今（17日）迎接50歲冥誕，家人、歌迷齊聚金寶山碑林名人區，共同見證以她當年在奧斯卡上獻唱的《臥虎藏龍》主題曲中文版〈月光愛人〉為靈感的「永遠的月光愛人」唯美雕像揭幕。

▲ 李玟二姐Nancy。（圖／記者黃克翔攝）

李玟生前和外籍老公Bruce的情感糾葛，讓粉絲都相當心疼，二姊李思林（Nancy）今受訪時證實，李家人和Bruce已經許久沒有聯絡，而李媽媽在一旁休息時，嘴裡更不斷喃喃說著：「救救我的妹妹（指李玟）。」李玟大姊一聽連忙制止媽媽繼續說下去，隨後趕緊將她送上車離開現場。

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今天是Coco的50歲冥誕，本應是個歡樂辦壽的日子，Nancy哽咽表示：「我沒想過50歲時她不在。」坦言：「本來覺得不會難過，但還是會難過，以為時間會治癒傷痛，但好像沒有想像的簡單。」一旁的大姊雖搖搖頭不願受訪，但仍哽咽紅了眼眶，令人心疼。

▲▼李媽媽離場時依然需要旁人攙扶。（圖／記者黃克翔攝）

先前李玟在大陸武漢的墓園被傳出疏於照顧，甚至荒廢，今Nancy再次澄清：「那一次報導以後，過了一周花都出來了，是天氣問題，所以大家拍草地的顏色都感覺黃黃的，植物需要時間培育，後來過兩週花都開了。」證實墓園已經恢復原有的美麗。