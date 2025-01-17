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國光女神Lala「列6罪狀」疑嗆小優！　認了不想同一個空間呼吸

記者陳芊秀／綜合報導

藝人小優（游振宜）日前被週刊爆料，與「國光女神」LaLa（蘇心甯）友誼生變，出席對方服裝發表會卻搶盡鋒頭。而蘇心甯17日突然公開發文，「遠離大嘴巴、唯恐不亂的人」！

▲▼國光女神Lala「列6罪狀」疑嗆小優。（圖／翻攝自Threads）

▲國光女神Lala「列6罪狀」疑嗆小優。（圖／翻攝自Threads）

Lala開頭高喊「遠離三觀不正、大嘴巴、表裡不一還有特別愛講人家八卦、愛生事、唯恐天下不亂的人！」她分享在龍年犯太歲的這一年中，積極進行「斷捨離」，雖然後悔到42歲才開始這項改變，但這是重新檢視自我的重要一步。

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接著Lala提到，這輩子自己被情緒勒索而耗費許多心力，甚至不自覺高估了自己在他人心中的地位。「我知道自己很好，但這是我的選擇，並不代表別人會珍惜我的真心誠意」。她感慨道，自己對於認定的好朋友，總是慷慨分享工作機會與資源，希望以此傳遞支持與關愛，「但往往得到的都是被利用和背叛⋯⋯」，令人心寒。

最後，Lala表明：「以後，不想和誰在同一個空間呼吸，那是我的自由！」她坦承即使因此變得孤單也無所謂，最後強調，「我當不了演很大的人，真的太累了、太噁心了！」這篇貼文隨即引發粉絲熱議，有網友直指「大嘴巴就想到那個『不優』的女諧星」、「這種人喜歡背後說人家的事，珍惜生命就要遠離賤貨，所以她為什麼一天到晚都被爆出朋友跟她鬧翻，事出必有妖」、「支持~~遠離大嘴巴」、「不孤單的，我就是這樣，朋友超少，但都不錯」。

▲▼國光女神Lala「列6罪狀」疑嗆小優。（圖／翻攝自Threads）

▲國光女神Lala表明：「以後，不想和誰在同一個空間呼吸，那是我的自由！」（圖／翻攝自Threads）

【蘇心甯全文】

遠離三觀不正、大嘴巴、表裡不一還有特別愛講人家八卦、愛生事、唯恐天下不亂的人！
自從龍年犯太歲走快一年，我認真斷捨離很多人事物，很後悔42歲才開始做這件事情！
這輩子，我太多時間都一直被情緒勒索，我有檢討自己，為什麼每次都要高估自己在別人心中的份量？儘管我自己很好，那是我自己的選擇，不代表別人會珍惜我的真心誠意！
我認定的好朋友，我會照顧他、我會分享工作和資源給他，因為我知道，生活真的不容易，所以我希望可以透過分享和給予支持，我也能感受到被在乎，但往往得到的都是被利用和背叛⋯
以後，不想和誰在同一個空間呼吸，那是我的自由！就算從今以後會很孤單也沒關係，因為我當不了演很大的人，真的太累了太惡（噁）心了！

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