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江宏傑喊話就是要復仇　錢薇娟全身瘀青都是傷

記者葉文正／台北報導


由好看娛樂製作發行全新實境綜藝《全明星出發吧！》持續熱播，《全明星運動會》藍、紅兩位隊領隊錢薇娟、江宏傑這對「錢傑CP」繼續南投相愛相殺的旅行。江宏傑放話展現男人力要將錢薇娟公主抱，下一秒徹底失敗，讓現場笑聲連連，在進行互動式踩格子遊戲時，兩人緊緊擁抱，錢薇娟開心笑說：「就說要早點抱一下了。」

▲江宏傑公主抱錢薇娟發生慘劇。（圖／好看娛樂）

▲江宏傑(後)公主抱錢薇娟發生慘劇。（圖／好看娛樂）

由卜學亮、姚元浩、郭泓志3位星級領隊，帶著《全明星運動會》藍隊錢薇娟、孟潔、紅隊江宏傑、粿粿暢玩南投，進行一場全明星化解恩怨之旅。錢薇娟、江宏傑兩人在漆彈場再度正面對決，上次輸掉Go Car比賽的錢薇娟更嗆聲：「他原本帶領的隊伍，沒人要跟他同一隊。」江宏傑也不甘示弱喊話：「被羞辱的這麼慘，我今天就是要報仇。」兩人戰火一觸即發。

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▲江宏傑公主抱錢薇娟發生慘劇。（圖／好看娛樂）

▲江宏傑公主抱錢薇娟發生慘劇。（圖／好看娛樂）

雖然錢薇娟被江宏傑的漆彈打到瘀青都是傷，但當大家坐下來檢討今天的所有遊戲的輸贏時，錢薇娟再度引發戰火說：「我們最好是先想清楚，有什麼項目是小傑真的可以贏的。」在一旁的江宏傑連忙提醒說：「我們不是和好了嗎？」

▲江宏傑公主抱錢薇娟發生慘劇。（圖／好看娛樂）

▲大夥一起划船競賽。（圖／好看娛樂）

而江宏傑、錢薇娟難得合體一起體驗獨木舟行程，卻遇到姚元浩的潑水攻擊，「錢傑CP」變成落湯雞。《全明星出發吧！》，每週六晚上8:00台視首播、週日晚上8:00 八大綜合台播出、OTT平台Netflix、LINE TV、中華電信MOD/Hami video 影劇館+，週日晚上10:00全面上架、MyVideo隔周六晚上8:00上架 。

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