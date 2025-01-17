立委爆假中風「當眾要求空姐扶老二」拿紙杯接尿！機長1招反制超帥

記者潘慧中／綜合報導

《小明星大跟班》最近邀請退役空服員分享飛航秘辛，其中資歷長達39年的機長胡堯法透露，有一位常客立委曾假藉中風不便，要求空姐「幫我flower（諧音：扶老二），幫我接尿尿」，他得知後直接用一招反制！

▲▼立委被爆當眾要求空姐扶老二、拿紙杯接尿。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



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胡堯法表示，該立委當時聲稱中風且走路不便，反映想上廁所時，空服員馬上表明願意扶他去廁所，未料他居然回答：「我就在商務艙，我站著尿尿！」

▲該立委稱要直接在商務艙尿尿。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



更誇張的是，該立委還當眾跟空姐說「妳幫我flower，幫我接尿尿」，讓對方心頭一驚。空姐馬上向事務長反映後，事務長也立刻跟胡堯法說明情況。

▲▼胡堯法當時挺身而出保護空服員。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



於是，胡堯法決定親自出馬，一看到該立委馬上尊敬地敬禮，並接著解釋空姐有指甲不方便，「我沒有指甲！我幫你flower」，結果對方馬上好了，「沒有中風了欸！」

▲立委當下奇蹟似好轉。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）