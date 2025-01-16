記者蔡宜芳／綜合報導

大陸31歲女星孫銥曾演出過《白鹿原》、《楚喬傳》、《以家人之名》等劇，她在2021年結婚，目前育有一子。孫銥15日坦言自己懷二胎的消息還沒來得及公佈，就因生化姙娠失去孩子了，也因為這樣才發現自己的健康狀況出問題。

▲孫銥現在是一個孩子的媽媽。（圖／翻攝自微博）

孫銥在影片中表示，自己不久前確實懷了第二胎，但還沒來得及分享這個喜訊，胎兒就不幸沒了，「我就有個想法說，既然生化了，要不就先體檢一下，回來再懷。」沒想到一檢查，竟發現了腦動脈瘤。

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孫銥哽咽著說，這次發現讓她感到驚訝又感恩，她冥冥中覺得這可能是沒留住的小朋友在提醒她「媽媽妳該去檢查了」，而醫生也說她非常幸運，直言如果在懷孕中期或晚期才發現這個問題，血管壓力會非常大，風險也會更高。

▲▼孫銥在生化姙娠後到醫院檢查，發現身體出狀況。（圖／翻攝自小紅書／孫銥）

在影片的最後，孫銥特別提醒所有的寶媽們，尤其是30歲以上的媽媽們或準備懷孕的女性，一定要注意自己的健康狀況，並在懷孕前做好全面的檢查，保護好自己，千萬不要逞強。她也透露自己即將於下周動手術，日常影片可能要停更一段時間，「你們不要太擔心我，我只是對手術未知，所以會有點害怕，我一定會平平安安地從手術室裡出來。」