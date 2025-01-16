幻藍小熊出道才1年多...認團員有內鬨　「吵到換房間」原因曝光

記者蔡琛儀／專訪

出道一年多的女團幻藍小熊，由隊長XXIN、媛媛、采甄、毓、韓籍團員阿勇、忙內Nico組成，也是首個在南韓出道的台灣女團，去年成績相當驚人，不僅首支單曲〈Cococo〉突破1200萬點擊，還空降南韓電視台6大打歌舞台展現唱跳實力，首登南韓萬人大型戶外音樂節「2024 Dream Concert」，前程一片看好。

▲幻藍小熊去年在南韓成績驚人。（圖／記者湯興漢攝）

六人曾一起住宿舍，度過在韓訓練的日子，面對六個性格迥異的成員，初期的磨合難免產生摩擦。XXIN分享：「大家其實都了解彼此的習慣，所以沒有真正的吵架。」不過媛媛回憶說：「剛開始的磨合期，大家個性真的很不同，而且像采甄這麼吵，後來才發現她只是想緩和團內氣氛。」

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忙內Nico則坦言初期很想家：「以前在韓國也住過宿舍，但那時與家人相處的時間更少，讓我更感受到家的溫暖。」她笑著補充：「我在家就是負責『出一張嘴』，還好我弟很罩。」采甄則打趣道：「你還敢講！」此外，作息不同也成為最難克服的關卡，Nico回憶道：「我跟毓一開始同房，我晚睡她早睡，因為這件事吵到姐姐們出面關心。」後來姐姐們將兩人分開對談後，重新分房間才解決問題。

▲幻藍小熊由毓（前排左起）、XXIN、采甄、媛媛（後排左起）、Nico、阿勇組成。（圖／記者湯興漢攝）

身為團隊唯一的韓籍成員，阿勇坦言剛加入時壓力很大：「我不太會中文，剛開始也看不懂文字，擔心大家會不喜歡我。」不過，成員們的熱情讓她很快放下心防。「大家每天都很認真幫助我，這些擔心完全不存在。」媛媛則分享，她們事前得知會有韓籍成員，還特地學了簡單的韓語以便溝通，也因阿勇較年長，擔心沒用敬語會讓阿勇不開心，但阿勇一開始就表示不用敬語，讓她們鬆了一口氣。

去年幻藍小熊演藝成績亮眼，表演影片也常在網路上引起熱烈討論，針對網路上的評論，成員們輕鬆看待，Nico笑說看到就會跟團員分享：「看到惡評就會說『歐買尬』、『欸你知道有人說我們什麼什麼嗎』、『So sad』，然後滑過去。」采甄則笑言：「平時滑留言已經變成了日常興趣。」未來成員們也希望能到世界各地演出，XXIN更直言：「很期待能在泰國和馬來西亞舉辦演唱會。」而她們也將在本週六於台大體育館舉辦出道以來首場的粉絲見面會，目前門票已全數售罄。

▲▼幻藍小熊玩遊戲，表情搞怪。（圖／記者湯興漢攝）