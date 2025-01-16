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陳冠希7歲女兒美國學校遭燒毀！　他出面募款：每一分錢都很重要

記者蔡宜芳／綜合報導

美國洛杉磯野火迄今造成25人喪命、逾1.2萬棟建築被毀，災情受到全球關注。而男星陳冠希15日透露女兒Alaia的學校也被燒毀，呼籲大家關注並支援南加州火災受災家庭，還有愛女的校園重建。

▲▼洛杉磯野火,洛杉磯大火。（圖／路透）

▲洛杉磯野火重創南加州。（圖／路透）

陳冠希表示，許多家庭在這場火災中遭受了難以估量的損失，尤其是太平洋帕利塞德（Pacific Palisades）地區，而他女兒Alaia就讀的學校也在該區，「學校需要幫助，因為火災對其造成了巨大的影響。在大家的幫助下，我們可以讓學校重建得比以往更加堅強和美好。」

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▲▼陳冠希7歲女學校遭燒毀！他出面募款：每分錢都很重要。（圖／翻攝自Instagram／edisonchen）

▲陳冠希女兒的學校也因野火被燒毀。（圖／翻攝自Instagram／edisonchen）

陳冠希在文中表示：「我們為所有在這場悲劇中受到影響的人祈禱，並希望成為貢獻力量的一員，共同迎接一個新開始。」他強調，這個新開始應該建立在愛與深厚的地球、人類和未來聯繫的基礎上，「許多人在南加州的災區需要幫助，我個人對您能提供的任何幫助表示衷心感謝！每一分錢都很重要！掃描 QR 碼即可連結到捐款頁面，幫助重建她因這場悲劇而被完全燒毀的學校！」

陳冠希也強調，自己並沒有強迫任何人捐款，但希望大家能夠為那些學校、家園以及生計被完全摧毀的人送上祝福與支持，「感謝大家，願和平、愛與正能量伴隨每一位！」

▲▼陳冠希7歲女學校遭燒毀！他出面募款：每分錢都很重要。（圖／翻攝自Instagram／edisonchen）

▲陳冠希發文為學校募款。（圖／翻攝自Instagram／edisonchen）

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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洛杉磯野火, 洛杉磯, 陳冠希

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